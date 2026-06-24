 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Wie das „Forgotten Baby Syndrome“ zu einem fatalen Fehler führen kann

Totes Kleinkind in Schorndorf Wie das „Forgotten Baby Syndrome“ zu einem fatalen Fehler führen kann

Totes Kleinkind in Schorndorf: Wie das „Forgotten Baby Syndrome“ zu einem fatalen Fehler führen kann
1
Erst am Nachmittag entdeckte die Mutter ihr lebloses Kind. Foto: Nicolas Armer/dpa

Ein grausamer Irrtum führte wohl dazu, dass ein Kind im Auto vergessen wurde und an einem Hitzschlag starb. Das „Forgotten Baby Syndrome“ ist ein bekanntes Problem.

Rems-Murr: Simone Käser (sk)

Es klingt zu schrecklich, um wahr zu sein: Eine Mutter aus Schorndorf ging offenbar irrtümlich davon aus, ihre Tochter im Kindergarten abgegeben zu haben. In dem Glauben, das Mädchen spiele in der Kita, soll sie am Mittwoch vergangener Woche zur Arbeit gegangen sein. Doch statt im Kindergarten, befand sich das 20 Monate alte Kleinkind weiter in seinem Kindersitz auf der Rückbank – die 44-Jährige hatte es bei 28 Grad im Schatten im Auto auf dem Parkplatz eines Sportgeländes in Schorndorf vergessen. Erst am Nachmittag gegen 14.30 Uhr, als sie ihre Tochter wieder vom Kindergarten habe abholen wollen und erfahren habe, dass das Kind dort an diesem Tag nie gewesen sei, erkannte sie den fatalen Irrtum und entdeckte ihr lebloses Kind im Auto.

 

So grausam es ist, die Psychologin Agnes Perjesi weiß, dass das „Forgotten Baby Syndrome“ – wie der fatale Irrtum in Forscherkreisen heißt – keineswegs ein Einzelfall, sondern ein seit Längerem bekanntes Problem ist. „Wenn Stress, Überforderung oder Schlafmangel vorliegen und dann ein akutes Ereignis wie beispielsweise ein Anruf, eine Straßensperrung oder ein Streit unter Geschwistern dazukommt, dann kann das die Routine ins Wanken bringen. Heißt, dann entstehen Erinnerungslücken und das Gehirn füllt diese quasi per Autopilot mit dem Standardwert der Routine“, erklärt die Leiterin von Pro Familia in Waiblingen.

Zu dem Syndrom forscht der US-Psychologieprofessor Diamond

Im Detail bedeute das: Man sei ohnehin schon in Eile, gerate dann durch ein akutes Ereignis aus dem Trott und das Gehirn gaukle einem dann vor, man hätte die übliche Routine, also etwa die Abgabe des Kindes im Kindergarten, bereits erledigt. „Ich denke, wir kennen das alle. Man hat zum Beispiel etwas auf dem Herd, dann kommt etwas dazwischen und man vergisst den Topf. Im Prinzip passiert da das Gleiche, auch wenn die Folgen natürlich in den allermeisten Fällen nicht mal ansatzweise so schlimm sind, als wenn das Kleinkind im Auto vergessen wird“, sagt die Psychologin sowie Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, die selbst dreifache Mutter ist.

Zu dem „Forgotten Baby Syndrome“, bei dem Eltern ihre Kinder irrtümlicherweise vergessen, forscht der US-Psychologieprofessor David M. Diamond seit rund 20 Jahren. Er gilt als Begründer des Begriffs. Umfassende Zahlen gibt es nicht. Aber alleine in den USA sterben nach Angaben der US-Informationsplattform „No Heat Stroke“ so Jahr für Jahr durchschnittlich mehr als 37 Kinder an einem Hitzschlag. In diesem Jahr sind demnach bislang bereits sieben Kinder so gestorben, seit 1998 insgesamt 1050.

Unsere Empfehlung für Sie

Tod eines Kleinkinds in Schorndorf: Kind im heißen Auto: Wann Passanten sofort den Notruf wählen sollten

Tod eines Kleinkinds in Schorndorf Kind im heißen Auto: Wann Passanten sofort den Notruf wählen sollten

Nach dem Tod eines Kleinkinds in Schorndorf erklärt DRK-Sprecher Christian Siekmann, wann Passanten den Notruf wählen sollten – und worauf es bei Erster Hilfe ankommt.

Agnes Perjesi wundert es nicht, dass das Syndrom vor allem in den USA und in südlichen Ländern erforscht wird. „Dort gibt es mehr Hitze. Aber mittel- und langfristig werden auch wir immer mehr Hitzeperioden bekommen, und damit werden auch bei uns die Fälle steigen“, sagt die Medizinerin und erklärt, dass bei der Thematik die Einführung der Beifahrer-Airbags mit hineinspiele. „Durch diese hat sich der Platz für den Kindersitz nach hinten verlagert. Was als Schutz vor Verletzungen bei einem Auslösen des Airbags gedacht war, führte dazu, dass die Zahl von Kindern, die durch Vergessen an Hitze starben, anstieg, weil die Kinder plötzlich aus dem Sichtfeld waren.“

Die Ärztin und Psychologin Agnes Perjesi plädiert dafür, den Fokus nicht ausschließlich auf die Schuldfrage und eine öffentliche Stigmatisierung der betroffenen Mutter zu richten, sondern auch präventive Maßnahmen anzudenken. Foto: privat

Wenn es um das Vergessen eines Kindes gehe, würden Eltern in drei Kategorien eingeteilt: Solche, die ihre Kinder verantwortungsvoll erziehen und trotzdem den fatalen Fehler begehen. Die, die kalkulierte Risiken eingehen, weil sie die Gefahren nicht kennen oder unterschätzen. Und Eltern, die fahrlässige Tötung oder vorsätzliche Tötung der Kinder begehen und den Irrtum vortäuschen. „In der ersten Kategorie ist der Anteil mit Zweidritteln bis Dreivierteln am höchsten. Den geringsten Anteil machen Eltern aus, die es absichtlich machen“, sagt Agnes Perjesi. Auch juristisch gebe es unterschiedliche Ansätze. „Bestraft man so jemanden oder ist er bestraft genug, weil er für immer die Verantwortung für den Tod des geliebten Kindes trägt?“

Agnes Perjesi plädiert dafür, den Fokus nicht ausschließlich auf die Schuldfrage und eine öffentliche Stigmatisierung der betroffenen Mutter zu richten, sondern auch präventive Maßnahmen wie die Nachrüstung von Warnsystemen in Fahrzeugen in den Blick zu nehmen. „Für alles Mögliche gibt es Sicherheitssysteme. Wie könnten wir für dieses Problem auch welche entwickeln?“ Es gehe nicht um eine Entschuldigung oder einen Freibrief für fehlende Eigenverantwortung, „aber wir wissen, in bis zu 78 Prozent der Fälle passiert so etwas nicht absichtlich, also sollten wir überlegen, wie es sich verhindern lässt“. Keiner wisse, wie viel die Frau in der Nacht zuvor geschlafen habe, ob sie im Stress oder emotional aufgewühlt gewesen sei oder sich vielleicht nicht getraut habe, sich krankzumelden oder sich zu verspäten.

Die Wellen auf Social Media schlagen hoch

Was auch immer zu dem schrecklichen Todesfall geführt hat – beim Versuch, das Unbegreifliche zu klären, schlagen die Wellen im Netz hoch. Aber es finden sich auch Beiträge, die Erklärungen bieten und für Verständnis werben. Beeindruckt hat Agnes Perjesi dabei ein Instagram-Video, in dem eine Kinderärztin und vierfache Mutter berichtet, wie sie einmal untypischerweise das Baby dabei hatte, als sie die größeren Kinder in die Kita brachte. Es sei sonst in dieser Zeit beim Au-pair, und sie ließ es einfach in der Kita stehen. „Das ist eine vierfache Mutter, die daran gewöhnt ist, wie die Abläufe mit Kindern sind. Zudem ist sie als Kinderärztin nicht bildungsfern. Trotzdem blendet sie plötzlich vollkommen aus, weil eine Routine unterbrochen wird. Das zeigt, wie schnell solche Irrtümer passieren können.“

Unsere Empfehlung für Sie

Tragödie in Schorndorf: Totes Mädchen: Wie lang lag das kleine Kind im Auto?

Tragödie in Schorndorf Totes Mädchen: Wie lang lag das kleine Kind im Auto?

Warum die Obduktion nach dem Fund eines toten Kindes in einem Auto zur Schlüsselfrage wird – und wie Ermittler versuchen, den letzten Tag des Mädchens lückenlos zu rekonstruieren.

Wichtig sei, dass ein Umdenken stattfinde, damit sich junge Eltern mehr trauen könnten, sich einzugestehen, wenn sie über ihre Kräfte gehen, und dann auch Hilfe annehmen. „Und zwar bevor es zu spät ist. Natürlich ist es in erster Linie der Fehler eines Einzelnen und kein strukturelles Problem, aber wir wissen nicht, was im Vorfeld vorgefallen ist.“ Da müssten mehr Hilfsnetze gespannt werden. Vielleicht könnte die Einführung eines verbindlichen Kontrollanrufs aus der Kita helfen, wenn ein Kind unentschuldigt fehle, so die Psychologin.

Denn immer wieder würden Eltern laut US-Forscher David M. Diamond während Autofahrten zeitweise vergessen, dass ihr Kind mit an Bord ist. Die meisten würden sich dann aber wieder erinnern, durch kleine Hinweise wie etwa eine Wickeltasche, die im Auto steht. „Deshalb wird empfohlen, etwas auf dem Beifahrer- oder Rücksitz als Erinnerungsstütze zu deponieren, um dem schrecklichen ,Forgotten Baby Syndrome‘ entgegenzuwirken“, sagt Agnes Perjesi.

Weitere Themen

Totes Kleinkind in Schorndorf: Wie das „Forgotten Baby Syndrome“ zu einem fatalen Fehler führen kann

Totes Kleinkind in Schorndorf Wie das „Forgotten Baby Syndrome“ zu einem fatalen Fehler führen kann

Ein grausamer Irrtum führte wohl dazu, dass ein Kind im Auto vergessen wurde und an einem Hitzschlag starb. Das „Forgotten Baby Syndrome“ ist ein bekanntes Problem.
Von Simone Käser
Sicherheitsmängel und Vorschriften: Fellbach muss Millionen in den maroden Stadttunnel stecken

Sicherheitsmängel und Vorschriften Fellbach muss Millionen in den maroden Stadttunnel stecken

Schon eine Kostenschätzung für die nötigsten Sanierungsarbeiten geht von 9,1 Millionen Euro aus. Doch bereits jetzt ist klar, dass dieser Betrag nicht reichen wird.
Von Sascha Schmierer
31-Jährige verletzt in Klinik: Unfall auf der B 29 bei Remshalden: Rollerfahrerin übersieht Auto

31-Jährige verletzt in Klinik Unfall auf der B 29 bei Remshalden: Rollerfahrerin übersieht Auto

Ein Fahrfehler beim Auffahren auf die B 29 hat für eine 31-jährige Rollerfahrerin in Remshalden im Krankenhaus geendet.
Von Sascha Sauer
Restaurantführer: Fünf Rems-Murr-Köche dürfen sich mit einem Michelin-Stern schmücken

Restaurantführer Fünf Rems-Murr-Köche dürfen sich mit einem Michelin-Stern schmücken

Für Feinschmecker ist der Rems-Murr-Kreis eine Top-Adresse - wir verraten, wer in der aktuellen Ausgabe der Gourmetbibel Guide Michelin einen Stern erhält.
Von Sascha Schmierer
Elternprotest gegen Sparkurs: Fellbach erteilt Eltern bei Kinderbetreuung eine Abfuhr

Elternprotest gegen Sparkurs Fellbach erteilt Eltern bei Kinderbetreuung eine Abfuhr

Schon aus formalen Gründen lehnt die Stadt eine Rücknahme der beschlossenen Sparziele ab – obwohl die Elternschaft eine Petition gestartet hatte.
Von Sascha Schmierer
Abschied von ForstBW: Förster Martin Röhrs und der Wald, der sich verändert

Abschied von ForstBW Förster Martin Röhrs und der Wald, der sich verändert

Seit Jahrzehnten sieht Martin Röhrs mehr im Wald als andere. Zum Abschied spricht der Förster über zerfallende Buchen, schwierige Reformen und die Frage, welche Bäume Zukunft haben.
Von Chris Lederer
Hitze am Wochenende: Fellbach sagt Kinderfest ab – „Die Gesundheit hat oberste Priorität“

Hitze am Wochenende Fellbach sagt Kinderfest ab – „Die Gesundheit hat oberste Priorität“

Während Waiblingen und Backnang ihre Straßenfeste trotz Hitzewelle durchziehen, zieht Fellbach die Notbremse. Das Kinderkulturfest am Sonntag wird aus Sicherheitsgründen abgesagt.
Von Frank Rodenhausen
Schorndorf: Büro Schlang eröffnet neuen Showroom – zwei Jahre nach der Flut

Schorndorf Büro Schlang eröffnet neuen Showroom – zwei Jahre nach der Flut

Der Schorndorfer Betrieb schlägt ein neues Kapitel nach der verheerenden Flut vor rund zwei Jahren auf und lädt am Donnerstag zur Eröffnung seiner neuen Ausstellung ein.
Von Eva Schäfer
Nach Flug ab Stuttgart: Vermisste Urbacherin kam in Barcelona an – doch im Hotel tauchte sie nie auf

Nach Flug ab Stuttgart Vermisste Urbacherin kam in Barcelona an – doch im Hotel tauchte sie nie auf

Die Polizei hat neue Details im Fall einer vermissten Frau aus Urbach veröffentlicht. Sie stieg in Stuttgart in ein Flugzeug nach Barcelona und kam dort offenbar auch an.
Von Sascha Sauer
Unfallflucht in Waiblingen: Autofahrer rammt Schranke an Ärztehaus und fährt einfach weiter

Unfallflucht in Waiblingen Autofahrer rammt Schranke an Ärztehaus und fährt einfach weiter

Innerhalb weniger Minuten wurde die Schranke eines Ärztehauses beschädigt. Der Verursacher verschwand – nun hofft die Polizei auf Hinweise.
Von Frank Rodenhausen
Weitere Artikel zu Auto Schorndorf USA Tötung Waiblingen Video
 
 