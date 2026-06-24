Totes Kleinkind in Schorndorf: Wie das „Forgotten Baby Syndrome“ zu einem fatalen Fehler führen kann

Es klingt zu schrecklich, um wahr zu sein: Eine Mutter aus Schorndorf ging offenbar irrtümlich davon aus, ihre Tochter im Kindergarten abgegeben zu haben. In dem Glauben, das Mädchen spiele in der Kita, soll sie am Mittwoch vergangener Woche zur Arbeit gegangen sein. Doch statt im Kindergarten, befand sich das 20 Monate alte Kleinkind weiter in seinem Kindersitz auf der Rückbank – die 44-Jährige hatte es bei 28 Grad im Schatten im Auto auf dem Parkplatz eines Sportgeländes in Schorndorf vergessen. Erst am Nachmittag gegen 14.30 Uhr, als sie ihre Tochter wieder vom Kindergarten habe abholen wollen und erfahren habe, dass das Kind dort an diesem Tag nie gewesen sei, erkannte sie den fatalen Irrtum und entdeckte ihr lebloses Kind im Auto.

So grausam es ist, die Psychologin Agnes Perjesi weiß, dass das „Forgotten Baby Syndrome“ – wie der fatale Irrtum in Forscherkreisen heißt – keineswegs ein Einzelfall, sondern ein seit Längerem bekanntes Problem ist. „Wenn Stress, Überforderung oder Schlafmangel vorliegen und dann ein akutes Ereignis wie beispielsweise ein Anruf, eine Straßensperrung oder ein Streit unter Geschwistern dazukommt, dann kann das die Routine ins Wanken bringen. Heißt, dann entstehen Erinnerungslücken und das Gehirn füllt diese quasi per Autopilot mit dem Standardwert der Routine“, erklärt die Leiterin von Pro Familia in Waiblingen.

Zu dem Syndrom forscht der US-Psychologieprofessor Diamond

Im Detail bedeute das: Man sei ohnehin schon in Eile, gerate dann durch ein akutes Ereignis aus dem Trott und das Gehirn gaukle einem dann vor, man hätte die übliche Routine, also etwa die Abgabe des Kindes im Kindergarten, bereits erledigt. „Ich denke, wir kennen das alle. Man hat zum Beispiel etwas auf dem Herd, dann kommt etwas dazwischen und man vergisst den Topf. Im Prinzip passiert da das Gleiche, auch wenn die Folgen natürlich in den allermeisten Fällen nicht mal ansatzweise so schlimm sind, als wenn das Kleinkind im Auto vergessen wird“, sagt die Psychologin sowie Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, die selbst dreifache Mutter ist.

Zu dem „Forgotten Baby Syndrome“, bei dem Eltern ihre Kinder irrtümlicherweise vergessen, forscht der US-Psychologieprofessor David M. Diamond seit rund 20 Jahren. Er gilt als Begründer des Begriffs. Umfassende Zahlen gibt es nicht. Aber alleine in den USA sterben nach Angaben der US-Informationsplattform „No Heat Stroke“ so Jahr für Jahr durchschnittlich mehr als 37 Kinder an einem Hitzschlag. In diesem Jahr sind demnach bislang bereits sieben Kinder so gestorben, seit 1998 insgesamt 1050.

Agnes Perjesi wundert es nicht, dass das Syndrom vor allem in den USA und in südlichen Ländern erforscht wird. „Dort gibt es mehr Hitze. Aber mittel- und langfristig werden auch wir immer mehr Hitzeperioden bekommen, und damit werden auch bei uns die Fälle steigen“, sagt die Medizinerin und erklärt, dass bei der Thematik die Einführung der Beifahrer-Airbags mit hineinspiele. „Durch diese hat sich der Platz für den Kindersitz nach hinten verlagert. Was als Schutz vor Verletzungen bei einem Auslösen des Airbags gedacht war, führte dazu, dass die Zahl von Kindern, die durch Vergessen an Hitze starben, anstieg, weil die Kinder plötzlich aus dem Sichtfeld waren.“

Die Ärztin und Psychologin Agnes Perjesi plädiert dafür, den Fokus nicht ausschließlich auf die Schuldfrage und eine öffentliche Stigmatisierung der betroffenen Mutter zu richten, sondern auch präventive Maßnahmen anzudenken. Foto: privat

Wenn es um das Vergessen eines Kindes gehe, würden Eltern in drei Kategorien eingeteilt: Solche, die ihre Kinder verantwortungsvoll erziehen und trotzdem den fatalen Fehler begehen. Die, die kalkulierte Risiken eingehen, weil sie die Gefahren nicht kennen oder unterschätzen. Und Eltern, die fahrlässige Tötung oder vorsätzliche Tötung der Kinder begehen und den Irrtum vortäuschen. „In der ersten Kategorie ist der Anteil mit Zweidritteln bis Dreivierteln am höchsten. Den geringsten Anteil machen Eltern aus, die es absichtlich machen“, sagt Agnes Perjesi. Auch juristisch gebe es unterschiedliche Ansätze. „Bestraft man so jemanden oder ist er bestraft genug, weil er für immer die Verantwortung für den Tod des geliebten Kindes trägt?“

Agnes Perjesi plädiert dafür, den Fokus nicht ausschließlich auf die Schuldfrage und eine öffentliche Stigmatisierung der betroffenen Mutter zu richten, sondern auch präventive Maßnahmen wie die Nachrüstung von Warnsystemen in Fahrzeugen in den Blick zu nehmen. „Für alles Mögliche gibt es Sicherheitssysteme. Wie könnten wir für dieses Problem auch welche entwickeln?“ Es gehe nicht um eine Entschuldigung oder einen Freibrief für fehlende Eigenverantwortung, „aber wir wissen, in bis zu 78 Prozent der Fälle passiert so etwas nicht absichtlich, also sollten wir überlegen, wie es sich verhindern lässt“. Keiner wisse, wie viel die Frau in der Nacht zuvor geschlafen habe, ob sie im Stress oder emotional aufgewühlt gewesen sei oder sich vielleicht nicht getraut habe, sich krankzumelden oder sich zu verspäten.

Die Wellen auf Social Media schlagen hoch

Was auch immer zu dem schrecklichen Todesfall geführt hat – beim Versuch, das Unbegreifliche zu klären, schlagen die Wellen im Netz hoch. Aber es finden sich auch Beiträge, die Erklärungen bieten und für Verständnis werben. Beeindruckt hat Agnes Perjesi dabei ein Instagram-Video, in dem eine Kinderärztin und vierfache Mutter berichtet, wie sie einmal untypischerweise das Baby dabei hatte, als sie die größeren Kinder in die Kita brachte. Es sei sonst in dieser Zeit beim Au-pair, und sie ließ es einfach in der Kita stehen. „Das ist eine vierfache Mutter, die daran gewöhnt ist, wie die Abläufe mit Kindern sind. Zudem ist sie als Kinderärztin nicht bildungsfern. Trotzdem blendet sie plötzlich vollkommen aus, weil eine Routine unterbrochen wird. Das zeigt, wie schnell solche Irrtümer passieren können.“

Wichtig sei, dass ein Umdenken stattfinde, damit sich junge Eltern mehr trauen könnten, sich einzugestehen, wenn sie über ihre Kräfte gehen, und dann auch Hilfe annehmen. „Und zwar bevor es zu spät ist. Natürlich ist es in erster Linie der Fehler eines Einzelnen und kein strukturelles Problem, aber wir wissen nicht, was im Vorfeld vorgefallen ist.“ Da müssten mehr Hilfsnetze gespannt werden. Vielleicht könnte die Einführung eines verbindlichen Kontrollanrufs aus der Kita helfen, wenn ein Kind unentschuldigt fehle, so die Psychologin.

Denn immer wieder würden Eltern laut US-Forscher David M. Diamond während Autofahrten zeitweise vergessen, dass ihr Kind mit an Bord ist. Die meisten würden sich dann aber wieder erinnern, durch kleine Hinweise wie etwa eine Wickeltasche, die im Auto steht. „Deshalb wird empfohlen, etwas auf dem Beifahrer- oder Rücksitz als Erinnerungsstütze zu deponieren, um dem schrecklichen ,Forgotten Baby Syndrome‘ entgegenzuwirken“, sagt Agnes Perjesi.