Toto Wolff ist nicht nur Sportchef bei Mercedes, ihm gehören auch Anteile am Rennstall. Einen Teil davon hat er nun verkauft.
21.11.2025 - 08:54 Uhr
Mercedes-Sportchef Toto Wolff hat 15 Prozent seiner Investitionsfirma verkauft und damit Teile des Formel-1-Rennstalls veräußert. George Kurtz, als Gründer und Geschäftsführer von CrowdStrike bereits als Sponsor für das Team engagiert, hält zukünftig fünf Prozent am Mercedes AMG Petronas F1 Team, wie der Rennstall zwei Tage vor dem Rennen in Las Vegas mitteilte.