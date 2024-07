Totschlag in Marbach

Das Landgericht Heilbronn verurteilt einen 29-Jährigen Mann aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) – der Feuerwehrmann erstickte seine Frau und legte einen Brand.

Oliver von Schaewen 19.07.2024 - 11:03 Uhr

Das Urteil im spektakulären Prozess um die tote Feuerwehrfrau in Marbach am Neckar ist gesprochen. Das Landgericht Heilbronn erkannte am Freitag auf schuldig und verurteilte den 29-Jährigen zu 14 Jahren Haft wegen Totschlags.