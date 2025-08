Nach einem Solo-Ritt am Samstag vollendet die Französin Pauline Ferrand-Prevot auf der Schlussetappe eindrucksvoll ihren Gesamtsieg. Noch vor einem Jahr gewann sie Gold auf dem Mountainbike.

Châtel - Pauline Ferrand-Prevot hat erstmals die Tour de France der Frauen gewonnen. Die 33 Jahre alte Französin verteidigte nach ihrem Solo-Sieg am Samstag auf der Schlussetappe ihren komfortablen Vorsprung und kürte sich souverän zur vierten Gewinnerin des Events. Vor Ferrand-Prevot hatten Annemiek van Vleuten, Demi Vollering (beide Niederlande) sowie Katarzyna Niewiadoma aus Polen die Rundfahrt gewonnen.

Die neunte und letzte Etappe von Praz-sur-Arly nach Châtel gewann Ferrand-Prevot dabei auch noch. Auf dem 124,1 Kilometer langen Teilstück war neben drei Bergpässen in den Alpen ein anspruchsvolles Finale nach Châtel zu meistern. Ferrand-Prevot hielt sich in der Favoritinnengruppe schadlos und attackierte sechs Kilometer vor dem Ziel. Zweifel an ihrem Gesamtsieg kamen nicht mehr auf.

Gigante verliert Podium auf der Abfahrt

Tags zuvor hatte sich Ferrand-Prevot - 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris noch Mountainbike-Goldgewinnerin - den Erfolg bei der schweren Etappe über den Col de la Madeleine (1993 Meter) gesichert und dabei alle Rivalinnen deklassiert.

Sarah Gigante aus Australien büßte bei der Schlussetappe ihren zweiten Gesamtrang ein, nachdem sie auf einer Abfahrt früh abgehängt wurde und der Spitzengruppe danach nicht mehr folgen konnte. Das Gesamtpodium hinter Ferrand-Prevot komplettierten die ehemaligen Siegerinnen Vollering als Zweite sowie Niewiadoma-Phinney auf Rang drei.