Zuletzt feierte Georg Zimmermann den Sieg bei der deutschen Meisterschaft im Straßenradsport. Auf der neunten Etappe der 112. Tour stürzt der Augsburger heftig.

red/dpa 13.07.2025 - 16:22 Uhr

Der deutsche Radprofi Georg Zimmermann ist auf der neunten Etappe der 112. Tour de France heftig gestürzt. Etwa 117 Kilometer vor dem Ziel in Châteauroux kam der Augsburger zu Fall und lag neben der Straße. Der deutsche Straßenrad-Meister, der vor zwei Wochen den Titel in der Pfalz feierte, zog sich dabei Schürfwunden am Unterarm und Oberschenkel zu, wie TV-Bilder zeigten.