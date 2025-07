Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat das erste Einzelzeitfahren bei der 112. Tour de France souverän gewonnen. Der belgische Spezialist im Kampf gegen die Uhr siegte auf der fünften Etappe mit Start und Ziel in der nordfranzösischen Stadt Caen auf flachen 33 Kilometern vor Titelverteidiger Tadej Pogacar, der das Gelbe Trikot übernahm.

Evenepoel lag im Ziel 16 Sekunden vor Pogacar, der damit den niederländischen Klassiker-Spezialisten Mathieu van der Poel an der Spitze der Gesamtwertung ablöste. Der große Verlierer war Ex-Toursieger Jonas Vingegaard. Der Däne verlor 1:21 Minuten auf Evenepoel und kam noch nicht einmal unter die besten Zehn.

Lipowitz besser als Roglic und Vingegaard

Eine starke Leistung lieferte der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz ab, der 58 Sekunden hinter Evenepoel auf den sechsten Platz fuhr und damit sogar besser als sein Kapitän Primoz Roglic und auch Vingegaard war.

Das zweite und letzte Zeitfahren dieser Tour wird spektakulär: Dann steht bei der 13. Etappe am 18. Juli der steile Schlussanstieg zum Flugplatz in Peyragudes an. Doch zunächst erhalten am Donnerstag wohl die Ausreißer die Chance auf einen Tagessieg auf den 201,5 Kilometern von Bayeux nach Vire in der Normandie.