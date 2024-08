Amnéville - Liane Lippert hat den Sieg auf der fünften Etappe der Tour de France Femmes knapp verpasst. Die 26 Jahre alte Deutsche musste sich im Zielsprint geschlagen geben und wurde Dritte. Der Teilabschnitt über 152,5 Kilometer vom belgischen Bastogne ins französische Amnéville wurde von einem Sturz der niederländischen Titelverteidigerin Demi Vollering überschattet, die das Gelbe Trikot dadurch verlor.

Den Etappensieg holte sich die Ungarin Blanka Kata Vas vor der Polin Katarzyna Niewiadoma, die nun auch Gesamtführende ist. Vollering ist auf Platz neun zurückgefallen und hat einen Rückstand von 1:19 Minuten. Lippert belegt mit 1:20 Minuten Rückstand den zehnten Rang im Gesamtklassement.

Rund sechs Kilometer vor dem Ziel war es zu dem Massensturz gekommen, in dem unter anderem Vollering verwickelt war. Die 27-Jährige fuhr mit Schmerzen ins Ziel.

Lippert: Hektisches Finale

"Es war ein richtig, richtig hektisches Finale mit einem Sturz, was das Ganze komplett geändert hat", sagte Lippert in der ARD. Sie habe im Zielsprint ein bisschen zu früh angegriffen, betonte sie.

Am Freitag geht es für die Radsportlerinnen in den Jura. Bei der sechsten Etappe fahren sie von Remiremont über 159 Kilometer nach Morteau. Die beiden Bergetappen am Wochenende mit dem Schlussanstieg nach Alpe d'Huez sind die Höhepunkte der Tour.