Am achten Tag der 112. Frankreich-Rundfahrt kommen wieder die Sprinter zum Zug. In Laval wird der Italiener Jonathan Milan seiner Favoritenrolle gerecht. Auch ein Deutscher kann überzeugen.

Stefan Tabeling und Felix Schröder, dpa 12.07.2025 - 18:00 Uhr

Laval - Mit weit aufgerissenem Trikot stand Pascal Ackermann in der Hitze von Laval im Zielbereich und strahlte trotz Platz vier Zuversicht aus. "Die Beine sind recht gut, es war ein richtiger Kraftsprint. Ich war in den Top 4 und die drei vor mir sind keine schwachen Leute", sagte Ackermann und kündigte den nächsten Anlauf auf seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France an: "Das war der erste Sprint, den ich so richtig fahren konnte. Ich bin immer hinten raus besser geworden, warum sollte es diesmal nicht so sein?"