Corona bleibt ein Dauerthema bei der Tour. Am Dienstagmorgen trat der nächste Fahrer wegen eines positiven Tests nicht zur Etappe an.

Nîmes - Die 111. Tour de France verzeichnet ihren fünften offiziellen Corona-Fall. Der Belgier Maxim Van Gils verlässt das Rennen aufgrund eines positiven Tests, teilte sein Team Lotto-Dstny mit. Er habe am Ruhetag milde Symptome gezeigt.

Der 24-Jährige gibt als vierter Profi wegen einer Infektion auf. Vor ihm war die Tour bereits für den Dänen Michael Mørkøv, den Spanier Juan Ayuso und den Briten Thomas Pidcock zu Ende. Pidcocks Teamkollege und Ex-Sieger Geraint Thomas hatte ebenfalls einen positiven Test, entschied sich aufgrund kaum spürbarer Symptome aber für einen Verbleib.

Lesen Sie auch

Maskenpflicht seit Sonntag

Corona-Tests sind von der Tour-Organisation nicht mehr vorgeschrieben. Sprintstar Mark Cavendish, Teamkollege von Mørkøv, hatte in einem Interview behauptet, er wisse von mehreren Fahrern, die mit Covid-Infektion noch im Rennen sind.

Die Tour-Organisation ASO hatte am Sonntag erneut eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen eingeführt. In den für Medienvertreter eingerichteten Interview-Zonen bei Start und Ziel müssen ebenso Masken getragen werden wie bei den Bussen. Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann zeigte wenig Verständnis für die Aktion, da Corona bereits im Peloton drin und es nun zu spät sei.