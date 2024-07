Die 14. Etappe der Tour de France hat der 25-jährige slowenische Radprofi Tadej Pogacar gewonnen. Am Sonntag steht dann die 15. Etappe an.

Der slowenische Radprofi Tadej Pogacar hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Der 25-Jährige aus dem Team UAE Emirates setzte sich bei der ersten Bergankunft der Frankreich-Rundfahrt in den Pyrenäen vor dem Dänen Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) durch und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Für Pogacar war es der zweite Tagessieg bei der 111. Tour.

Auf der 15. Etappe am französischen Nationalfeiertag am Sonntag mit ihren 4850 Höhenmetern dürfte sich der Kampf ums Gelbe Trikot erneut zuspitzen. 198 km, vier Anstiege der 1. Kategorie und schließlich das harte Finale auf dem Plateau de Beille erwartet die Fahrer vor dem zweiten Ruhetag der Rundfahrt am Montag.