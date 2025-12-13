Tausende Fans wollen Lionel Messi in Kalkutta bejubeln. Dabei kommt es zu Ausschreitungen. Die höchste Politikerin von Westbengalen entschuldigt sich.

dpa 13.12.2025 - 13:12 Uhr

Kalkutta - Ausschreitungen enttäuschter Fans haben den Auftakt der Tour von Fußball-Star Lionel Messi durch Indien überschattet. Besucher warfen einem Bericht der "Times of India" zufolge mit Flaschen, weil sie ihr Idol trotz stundenlangen Wartens und dem Besitz von Eintrittskarten weder aus der Nähe noch auf großen Bildschirmen zu sehen bekamen.