Seit Jahrzehnten feiert die Band Fury in the Slaughterhouse musikalische Erfolge. Für 2026 nimmt sich die Gruppe viel vor. Das neue Album soll alles andere als eine nostalgische Rückschau sein.

dpa 30.01.2026 - 10:46 Uhr

Hannover - Die deutsche Rockband Fury in the Slautherhouse startet mit großen Plänen ins neue Jahr: Für Juni kündigt die in Hannover gegründete Musikgruppe ein neues Studioalbum an. Das Werk "Changes" kommt am 26. Juni raus und soll kein nostalgischer Rückblick, sondern ein selbstbewusster Blick nach vorn werden, wie es in einer Mitteilung heißt.