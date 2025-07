Das Stadtführungsprogramm des Leonberger Stadtmarketings für das zweite Halbjahr liegt ab sofort an unterschiedlichen Orten aus. Es bietet einen Mix aus Neuem und Bewährtem, um Leonberg kennenzulernen oder auch einmal anders zu erleben. Von Mitte Juli bis in den Dezember hinein gibt es nahezu an jedem Wochenende eine geführte Tour durch die Stadt mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Stadtführerinnen und Stadtführer zeigen verschiedene Seiten Leonbergs und der Stadtteile – mal mit kulinarischer Begleitung, mal kostümiert, mal wissenschaftlich oder auch mal ein bisschen gruselig.

Den Auftakt zum neuen Programm übernimmt Roswitha Brand am Sonntag, 13. Juli, im Pomeranzengarten. Ihr Thema: „Die Kräuter der Herzogin Sibylla“. An heißen Sommertagen bieten in der Folge die Führungen in den Bunker unter Leonbergs Altstadt oder in die Stadtkirche eine kühlende Alternative. Ganz neu im Programm ist eine spezielle Familienführung zum Ende der Sommerferien mit dem Thema „Schulbank, Schiefertafel, Plumpsklo“, dei sich mit dem Schulalltag in lange vergangenen Zeiten befasst.

Führungen dauern jeweils rund eineinhalb Stunden

Die Führungen dauern jeweils rund eineinhalb Stunden und werden an unterschiedlichen Wochentagen angeboten. Der neue Flyer liegt ab sofort im i-Punkt in der Graf-Eberhard-Straße 2/1 sowie bei vielen Einrichtungen in der Stadt aus und ist auf der städtischen Webseite unter www.leonberg.de/Stadtführungen digital abrufbar. Für die Sonderführungen gibt es ab sofort Tickets im städtischen i-Punkt. Das Stadtmarketing ist telefonisch unter 0 71 52 / 9 90 14 08 oder per E-Mail an stadtmarketing@leonberg.de erreichbar.