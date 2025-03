Die Neckarschleife bei Mundelsheim ist immer einen Besuch wert. Unter Wohnmobilisten haben sich die Reize des malerischen Rundblicks längst herumgesprochen. Bisher jedoch fehlt im idyllisch gelegenen Weinort ein Übernachtungsplatz für die Reisenden auf vier Rädern. Das soll sich nun ändern – und zwar in Kombination mit einer Pumptrack-Anlage – einem geschlossenen Rundkurs aus Wellen, Steilkurven und Sprüngen, vor allem für Mountainbike-Fahrer.

Große Sprünge kann sich der 3500-Einwohner-Ort finanziell nicht leisten. Mitten in schwierige Haushaltsjahre hinein überrascht der Vorstoß für ein Projekt, das viele auf den ersten Blick unter „nice to have“, also nicht unbedingt zwingend nötig, einstufen könnten. Hinter dem Vorstoß verbirgt sich jedoch ein cleveres Konzept. Die Gemeinde verbindet auf einem gemeinsamen Gelände die Erfordernisse eines schonenden Tourismus mit denen der Jugendarbeit.

Lesen Sie auch

"Pumptrack für Jugendliche: Ein Gewinn für Mundelsheim"

Eine Lanze für die Pumptrackanlage bricht Silke Großmann, die sich als Gemeinderätin einer neu gegründeten Familien-Liste einen Sitz im Ortsparlament erkämpfte und für das Projekt einsetzt. „Außerhalb der Vereine ist das Angebot für Jugendliche im Ort gering“, sagt die Mutter zweier sieben- und elfjähriger Kinder. In einem Bike-Park könne sich dagegen jeder tummeln. Da Silke Großmann eine von sechs Räten in der Mundelsheimer Bürgerstiftung ist, unterstützt sie deren Ausgaben von etwa 30 000 Euro für die Fahrradstrecke.

Der Mundelsheimer Bürgermeister Boris Seitz setzt bei der Anlage auf ein Doppelkonzept. Foto: Archiv (KS-Images.de / Karsten Schmalz)

Ob sich rüstige Best Ager, die zum Fahrradfahren an den Mittleren Neckar kommen, auch auf die Pumptrack-Anlage trauen, ist aus Sicht von Silke Großmann nicht wesentlich. „Ich habe bisher nur freundliche Wohnmobilisten kennengelernt“, sagt die Mitarbeiterin eines Reiseveranstalters. Sie glaube nicht, dass es Nutzungskonflikte durch die Nachbarschaft gebe. „Ich rechne auch nicht damit, dass es einen Massenandrang gibt – aber Mundelsheim ist so schön, dass es auch andere sehen sollten.“

Ganz angetan vom Konzept ist auch der Mundelsheimer Bürgermeister Boris Seitz. „Die Idee, einen Platz für Wohnmobilisten anzubieten, kreist schon lange in unseren Köpfen herum.“ Die Kosten von ebenfalls rund 30 000 Euro für die etwa zehn bis zwölf Womo-Plätze hielten sich in Grenzen, es gebe auch eine Förderung durch den Verband Region Stuttgart. Seitz rechnet mit einer Baugenehmigung im Herbst, sollte der Gemeinderat am 24. März zustimmen. Das Grundstück gehöre der Kommune – anders als etwa ein Mehrfamilienhaus könnten beide Anlagen auch wieder verlegt werden, sollte zum Beispiel die nah gelegene Kläranlage irgendwann einmal erweitert werden müssen.

Generell sei es von Vorteil, wenn Womo-Stellplätze eine Infrastruktur anbieten, erklärt Julia Essig-Grabnar, Leiterin der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal. „Der Wohnmobil-Tourismus erlebt immer noch einen Boom.“ Jüngere und junge Familien seien auch innerhalb der Region Stuttgart unterwegs. Wenn Mundelsheim es schaffe, direkt am Neckar einen solchen Platz zu errichten, könnten von dort auch Aktivitäten am Wasser gestartet werden. Allerdings müsse man den behördlichen Hochwasserschutz beachten.

Pflegeleichte Stellplätze: Ein Muss für Wohnmobil-Tourismus

Die Stellplätze für Wohnmobilisten müssten aus Sicht der Kommunen auch pflegeleicht sein, erklärt Essig-Grabnar, die im Bereich ihrer Tourismusgemeinschaft zwischen Marbach und Beilstein elf Plätze zählt. „Auf der Schillerhöhe in Marbach kostet der Platz im Gegensatz zu früher nichts mehr – eine Schranke mit Bezahlung wäre mit den Folgekosten insgesamt zu teuer.“

Wohnmobil-Plätze am Mittleren Neckar

Auslastung

Die Wohnmobil-Plätze der Kommunen werden in der Region wie auch im Bereich Kraichgau-Stromberg gut genutzt, teilt die Tourismusgemeinschaft 3B (Bietigheim, Besigheim, Bönnigheim) mit Sitz in Bietigheim-Bissingen mit. Es gebe seit Jahren einen steten Zuwachs. Diese Form des Urlaubs erfreue sich großen Zuspruchs.

Standorte

Am Neckar gibt es in Lauffen und in Hessigheim bei der Felsengartenkellerei noch weitere Plätze, so die Tourismusgemeinschaft 3B. In Besigheim sei der Womo-Platz zumindest nicht weit weg vom Neckar, am Rand der Altstadt in Richtung Fluss. Einen Überblick über Standorte der Kategorien Natur, Genuss und Komfort in der Region Stuttgart gibt der Verband Region Stuttgart auf seiner Seite Wohnmobilfreundliche Region Stuttgart.