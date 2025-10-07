 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Abfuhr vom Land für die „Schwarzwald-Marie“

Tourismus-Auszeichnungen Abfuhr vom Land für die „Schwarzwald-Marie“

Tourismus-Auszeichnungen: Abfuhr vom Land für die „Schwarzwald-Marie“
1
Lotsin per Smartphone: die „Schwarzwald-Marie“ Foto: Jens Großkreuz/Schwarzwald Tourismus

Noch hoffen die Schwarzwald-Werber auf den Deutschen Tourismuspreis. Doch bei einem Wettbewerb im Land ist ihre KI-Botschafterin schon gescheitert – trotz hoher Förderung.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) will die Schwarzwald-Tourismus-Gesellschaft bekanntlich den Deutschen Tourismuspreis gewinnen. Ihre „KI-Marie“ – eine digitale Markenbotschafterin – gelangte an allen Bewerbungen vorbei bereits in der zweiten Runde ins Finale. Doch dann kamen Zweifel auf, ob die Anwendung wirklich schon marktfähig ist und damit die Teilnahmebedingungen des Deutschen Tourismusverbandes erfüllt. Bis zum 20. Oktober, der nächsten Etappe, müssen die Freiburger nun nachweisen, dass der Dialog per „Chatbot“ funktioniert – was sie zu schaffen glauben.

 

Nun wird bekannt, dass die gleiche „KI-Marie“ bei einem anderen Wettbewerb bereits gescheitert ist.

Auch bei dem relativ jungen Innovationspreis Tourismus des Tourismusverbandes Baden-Württemberg hatten sich die Schwarzwälder beworben. Dort gibt es diesmal eine Kategorie „Smarte Technik“, bei der wegweisende Lösungen mit neuen Technologien ausgezeichnet werden. Ausdrücklich genannt werden Künstliche Intelligenz und Datenmanagement, zwei Grundlagen des Digitalangebots der Freiburger.

Nicht genug Stimmen für die Endauswahl

Doch in der Jury erreichten sie laut einem Sprecher der Tourismus-Marketinggesellschaft TMBW „nicht die erforderliche Mehrheit an Stimmen, um in die Endauswahl zu gelangen“. Offenbar gab es auch dort Zweifel, ob das Projekt bereits ausgereift genug sei. Bei der Verleihung im Januar 2026 auf der Tourismusmesse CMT gehen Geschäftsführer Hansjörg Mair und seine Kolleginnen somit leer aus. Die Landesjury ist hochrangig besetzt: Vorneweg gehören ihr der baden-württembergische Tourismus-Präsident und Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Rapp (CDU) sowie die TMBW-Geschäftsführerin Christine Schönhuber an, die aktuell auch in der Jury des Deutschen Tourismuspreises sitzt; dazu kommen Branchenvertreter aus Verbänden, Kammern und Hochschulen.

Unsere Empfehlung für Sie

„KI-Marie“: Schwarzwald droht Aus bei Tourismuspreis

„KI-Marie“ Schwarzwald droht Aus bei Tourismuspreis

Nur marktfähige Projekte sind beim Deutschen Tourismuspreis erlaubt. Bei der „KI-Marie“ aus Freiburg gibt es daran inzwischen Zweifel.

Die Abfuhr durch die Jury wiegt umso schwerer, als das Projekt „Schwarzwald-Marie“ in den vergangenen Jahren vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium mit etwa 800 000 Euro gefördert wurde. Laut einer Sprecherin des Ressorts von Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wurden in diesem Zusammenhang drei Förderanträge des Schwarzwaldes bewilligt: im Jahr 2021 über 67 000 Euro für die Datengrundlage, später dann gut 445 600 Euro für eine „Multimodale Markenkampagne“ bis März 2026 sowie über 288 800 für die Internationalisierung der KI-Figur mit Blick auf die Märkte Großbritannien und Spanien; dieses Projekt laufe noch bis Jahresende. Die Gelder stammen der Ministeriumssprecherin zufolge aus Tourismusmitteln innerhalb der Digitalisierungsstrategie des Landes.

Keine Spur von Selbstzweifeln

Auf Landesebene wird die „Schwarzwald-Marie“ also aussortiert, auf Bundesebene aber will sie trotz Bedenken gewinnen – diese Konstellation dürfte in der Tourismus-Branche mit Spannung beobachtet werden.

Selbstzweifel hatte der Chefwerber Mair bisher nicht erkennen lassen: „Ja, wir machen es spannend“, hatte er gesagt, aber am Ende werde man die Bedingungen des Deutschen Tourismuspreises erfüllen.

Weitere Themen

Aber bitte mit Sahne: Tortenstammtisch in Freiburg – Tipps und Tricks von Hobbybäckern

Aber bitte mit Sahne Tortenstammtisch in Freiburg – Tipps und Tricks von Hobbybäckern

Deutschland ist ein Land der Stammtische. In Freiburg trifft sich Torten-Thomas regelmäßig mit süßen Gleichgesinnten.
Von Philipp Schulte
Landkreis Karlsruhe: Mann setzt Auto von neuem Partner der Ex in Brand

Landkreis Karlsruhe Mann setzt Auto von neuem Partner der Ex in Brand

Nach wiederholten Unstimmigkeiten zwischen zwei Männern steht plötzlich ein Wagen in Flammen. Was die Polizei zu dem Vorfall in Pfinztal mitteilt.
Sondervermögen aus dem Bund: Land und Kommunen ringen ums Geld

Sondervermögen aus dem Bund Land und Kommunen ringen ums Geld

Gut 13 Milliarden Euro stehen dem Land aus dem Sondervermögen für kommunale Infrastruktur zu. Was kommt bei Städten und Gemeinden an?
Von Annika Grah
Tourismus-Auszeichnungen: Abfuhr vom Land für die „Schwarzwald-Marie“

Tourismus-Auszeichnungen Abfuhr vom Land für die „Schwarzwald-Marie“

Noch hoffen die Schwarzwald-Werber auf den Deutschen Tourismuspreis. Doch bei einem Wettbewerb im Land ist ihre KI-Botschafterin schon gescheitert – trotz hoher Förderung.
Von Andreas Müller
Baden-Württemberg: Zoll stoppt Mann mit 70 Zuchttauben im Gepäck

Baden-Württemberg Zoll stoppt Mann mit 70 Zuchttauben im Gepäck

In einem Kleintransporter bringt ein Mann aus der Schweiz 70 Tauben nach Deutschland. Doch er hat keine Erlaubnis dafür und die geforderten Abgaben kann er nicht zahlen.
Katastrophenschutz: Krankenhäuser krisenfest machen

Katastrophenschutz Krankenhäuser krisenfest machen

Kliniken im Land stehen vor vielen Herausforderungen – von der Naturkatastrophen bis zum Cyberangriff. Ein neuer Plan soll helfen, das zu bewältigen.
Von Christian Gottschalk
Karlsruhe: Mehrere Menschen bei Busunfall leicht verletzt

Karlsruhe Mehrere Menschen bei Busunfall leicht verletzt

Ein Bus kollidiert mit einem Auto und prallt gegen einen Ampelmast, der auf ein weiteres Fahrzeug stürzt. Mehrere Menschen werden dabei leicht verletzt.
Schüsse auf Niederrhein-Parkplatz: Unbekannter schießt auf Mann aus Sigmaringen

Schüsse auf Niederrhein-Parkplatz Unbekannter schießt auf Mann aus Sigmaringen

Fünf Tage nach den mysteriösen Schüssen auf einem Parkplatz in Grevenbroich am Niederrhein liegt ein 52-Jähriger aus Süddeutschland schwer verletzt im Krankenhaus.
Nach Missbrauchsfall: Europapark verstärkt Sicherheitsvorkehrungen im Erlebnisbad Rulantica

Nach Missbrauchsfall Europapark verstärkt Sicherheitsvorkehrungen im Erlebnisbad Rulantica

Nach dem mutmaßlichen Missbrauchsfall im August hat der Europapark Neuerungen in seinem Erlebnisbad angekündigt. Was ist geplant?
Von Michael Bosch
Baden-Württemberg: Studie: Kinder in Mannheim und Pforzheim besonders armutsgefährdet

Baden-Württemberg Studie: Kinder in Mannheim und Pforzheim besonders armutsgefährdet

Wo Kinder gute Chancen haben – und wo nicht: Eine Studie zeigt, dass Kinder in Baden-Württemberg meist gut dastehen, in Städten wie Mannheim und Pforzheim aber oft in Armut leben.
Von red/edp
Weitere Artikel zu Jury Tourismus Freiburg
 