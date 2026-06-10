Bienenalarm in der Nähe von Rimini: Mehrere Tausend Insekten lassen sich plötzlich auf einem Sonnenschirm nieder. Die Badegäste machen fleißig Fotos - glücklicherweise wird niemand gestochen.

dpa 10.06.2026 - 13:46 Uhr

Rimini - Ein ruhiger Tag am Strand, bevor all die Touristen kommen: In Italien hat ein mächtiger Bienenschwarm diese Hoffnung zunichtegemacht. An dem Adria-Strand in der Nähe des auch von Deutschen viel besuchten Badeorts Rimini kreisten plötzlich mehrere Tausend Bienen umher und ließen sich dann auf einem einzigen Sonnenschirm nieder. Innerhalb weniger Minuten verwandelten sie den Schirm in eine Art Hauptquartier. Glücklicherweise gelang es einem herbeigerufenen Bienenzüchter, den Schwarm wieder wegzulocken.