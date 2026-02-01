Italien kämpft mit dem Massentourismus. Die Liste der Monumente, für die man Eintrittsgeld zahlen muss, wird länger. Rom nimmt nun zwei Euro für einen Besuch des Trevi-Brunnens - von Touristen.
01.02.2026 - 07:14 Uhr
Rom - Er ist ein Klassiker eines jeden Besuchs in Rom: der Trevi-Brunnen im historischen Zentrum der italienischen Hauptstadt. Doch der bisher kostenlose Zugang zu dem wohl berühmtesten Brunnen der Welt wird künftig etwas kosten. Zwei Euro müssen Touristen ab Montag (2.2.) zahlen, um einen der wichtigsten Touristenmagneten der Ewigen Stadt ganz nah betrachten zu können. Rom will damit die Besucherströme besser kanalisieren.