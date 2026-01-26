Tourismus-Gesellschaft Schwarzwald zieht Konsequenzen aus Filzverdacht
Verschärfte Regeln und bessere Kontrolle: diese Lehren will die Schwarzwald-Tourismus GmbH aus einer Sonderprüfung ziehen. Zu deren Chef aber bekennen sich die Aufseher.
Die Schwarzwald Tourismus Gesellschaft (STG) in Freiburg zieht Konsequenzen aus einem durch Recherchen unserer Zeitung bekannt gewordenen Filzverdacht. Die Regeln für Auftragsvergaben, interne Abläufe und Compliance (Regeltreue) sollen verschärft werden, mögliche Interessenkonflikten will man besser vorbeugen. Diese Konsequenzen ziehen Aufsichtsrat und Gesellschafter nach eigenen Angaben aus einer Sonderprüfung, die bei einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag gegeben worden war.