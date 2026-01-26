 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Schwarzwald zieht Konsequenzen aus Filzverdacht

Tourismus-Gesellschaft Schwarzwald zieht Konsequenzen aus Filzverdacht

Tourismus-Gesellschaft: Schwarzwald zieht Konsequenzen aus Filzverdacht
1
Erhält Rückendeckung: Schwarzwald-Geschäftsführer Hansjörg Mair Foto: Schwarzwald Tourismus

Verschärfte Regeln und bessere Kontrolle: diese Lehren will die Schwarzwald-Tourismus GmbH aus einer Sonderprüfung ziehen. Zu deren Chef aber bekennen sich die Aufseher.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Die Schwarzwald Tourismus Gesellschaft (STG) in Freiburg zieht Konsequenzen aus einem durch Recherchen unserer Zeitung bekannt gewordenen Filzverdacht. Die Regeln für Auftragsvergaben, interne Abläufe und Compliance (Regeltreue) sollen verschärft werden, mögliche Interessenkonflikten will man besser vorbeugen. Diese Konsequenzen ziehen Aufsichtsrat und Gesellschafter nach eigenen Angaben aus einer Sonderprüfung, die bei einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag gegeben worden war.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Tourismus-Gesellschaft: „Mister Schwarzwald“ und seine hilfreichen Verbindungen

Tourismus-Gesellschaft „Mister Schwarzwald“ und seine hilfreichen Verbindungen

Eine vom Land geförderte App funktioniert schlecht, der Geschäftsführer ist mit der Agenturchefin liiert und Kumpel des Staatssekretärs – wie es in Freiburg zugeht.

Die Gremienvorsitzenden und Landräte Christian Ante (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Torsten Erny (Ortenaukreis) betonten nach der Beratung des Berichts, die „im Raum stehenden Vorwürfe“ hätten sich „nicht bestätigt“. Dem in die Kritik geratenen STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair sprechen sie indirekt ihr Vertrauen aus. „Es ist unser Anspruch, dass die positive Entwicklung der STG, insbesondere unter der Leitung von Hansjörg Mair, fortgesetzt wird“, heißt es in ihrer Erklärung.

Auftraggeber und Auftragnehmer ein Paar

Auslöser der von Beratungsfirma Deloitte vorgenommenen Sonderprüfung waren Berichte unserer Zeitung über mögliche Interessenkonflikte: Mair ist seit Jahren liiert mit einer leitenden Mitarbeiterin der Agentur Saint Elmo’s Tourism, die wiederholt von der STG beauftragt wurde. Die beiden arbeiten in Freiburg im gleichen Gebäude. Um Aufträge für Saint Elmo’s und das enge Zusammenwirken des Paares hatte es in der Tourismusbranche seit Jahren Irritationen gegeben. Schon bei der ersten Vergabe oder einer der ersten Vergaben an die Agentur soll es Verstöße gegeben haben, die später als „geheilt“ erklärt worden seien. Anfragen dazu hatte die STG bisher unter Verweis auf die laufende Sonderprüfung unbeantwortet gelassen.

Unsere Empfehlung für Sie

Schwarzwald-Tourismus: Der Filz wird nur halbherzig durchleuchtet

Schwarzwald-Tourismus Der Filz wird nur halbherzig durchleuchtet

Aufträge an die Firma der Freundin, eine untaugliche App, kumpelnde Kontrolleure – im Schwarzwald-Tourismus gäbe es viel zu untersuchen. Geschieht das auch?

Welche Vorwürfe im Einzelnen als „entkräftet“ angesehen werden, blieb in der Erklärung der Landräte offen. Der Auftrag an die Prüfer lautete demnach, “mögliche Interessenkonflikte transparent zu prüfen und zugleich die bestehenden Vergabe- und Compliance-Strukturen der STG auf den Prüfstand zu stellen“. Versäumnisse früheren Gremienvorsitzenden, die die Konstellation seit Jahren kannten, waren nicht Gegenstand der Sonderprüfung. „Wir nehmen die Hinweise der Prüfer auf Verbesserungsbedarf bei internen Abläufen ernst“, betonten Ante und Erny.

Angriff auf CDU-geführte Tourismuspolitik?

STG-Geschäftsführer Mair hatte die Recherchen in einer internen Mail als Angriff auf die „CDU-geführte Tourismuspolitik des Landes“ gewertet. Getroffen werden solle insbesondere der für Tourismus zuständige Staatssekretär Patrick Rapp im Wirtschaftsministerium von Nicole Hoffmeister-Kraut (beide CDU). Dazu werde ein „vermeintlicher Compliance-Vorfall“ konstruiert, obwohl bei der Zusammenarbeit zwischen STG und Saint Elmo’s alles seine Richtigkeit habe.

Weitere Themen

Konstanz: Lieferwagen während Zustellung geklaut

Konstanz Lieferwagen während Zustellung geklaut

Mit quietschenden Reifen verschwindet ein Lieferauto spurlos – bis ein Verkehrsteilnehmer es auf der A81 entdeckt.
Weinheim: Laster rammt Brücke – Ladekran war nicht eingefahren

Weinheim Laster rammt Brücke – Ladekran war nicht eingefahren

Nach einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Brückenpfeiler ist die B38 bei Weinheim voll gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe sorgen für zusätzlichen Aufwand.
Mannheim: Anklage nach Schüssen auf 39-Jährigen in Kiosk

Mannheim Anklage nach Schüssen auf 39-Jährigen in Kiosk

Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter wurde erst Tage später gefasst. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Angaben zu einem Motiv gibt es allerdings weiter nicht.
Pforzheim: Brutaler Angriff vor Bar – zwei Männer verletzt

Pforzheim Brutaler Angriff vor Bar – zwei Männer verletzt

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit vor einer Bar: Zwei junge Männer werden brutal attackiert.
Grünen-Wahlkampf in Metzingen: Brennender Gegenstand bei Özdemir-Veranstaltung – LKA prüft Zwischenfall

Grünen-Wahlkampf in Metzingen Brennender Gegenstand bei Özdemir-Veranstaltung – LKA prüft Zwischenfall

Bei einer Wahlkampfveranstaltung des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir in Metzingen entdeckt ein Polizist einen brennenden Gegenstand im Gebälk. Das LKA ermittelt.
Von Florian Dürr
Ellwangen: Jäger nach Drohung gegen Flüchtlingsunterkunft wieder frei

Ellwangen Jäger nach Drohung gegen Flüchtlingsunterkunft wieder frei

Ein Jäger aus Crailsheim soll eine Bluttat in einer Flüchtlingsunterkunft geplant haben. Wenige Wochen nach seiner Festnahme ist er wieder auf freiem Fuß.
Ortenaukreis: Stichflamme beim Grillen – Frau schwer verletzt

Ortenaukreis Stichflamme beim Grillen – Frau schwer verletzt

Ein Grillabend endet dramatisch: Nach einer Stichflamme kämpft eine Frau mit schweren Verletzungen. Die Polizei prüft nun den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.
Karlsruhe: Mann entdeckt seine geklauten Werkzeuge in Online-Inserat

Karlsruhe Mann entdeckt seine geklauten Werkzeuge in Online-Inserat

Erst wird Werkzeug aus seinem Keller gestohlen – dann findet ein Mann es im Netz wieder. Was bei der Festnahme des mutmaßlichen Diebes passiert ist.
Baden-Württemberg: Ein entzaubertes Land

Baden-Württemberg Ein entzaubertes Land

Das Musterland leidet unter unter den globalen Krisen. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit, kommentiert Reiner Ruf.
Von Reiner Ruf
Programme zur Landtagswahl: Mit diesen Ideen gehen die großen Parteien in den Landtagswahlkampf

Programme zur Landtagswahl Mit diesen Ideen gehen die großen Parteien in den Landtagswahlkampf

Was planen CDU, FDP und Grüne in der Bildung? Welche Ideen verfolgen SPD und Linke beim Thema Wohnen? Und wohin steuert die AfD? Darüber geben die Wahlprogramme Auskunft.
Von Annika Grah
Weitere Artikel zu Aufsichtsrat
 
 