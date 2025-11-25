Die griechischen Ferieninseln melden Jahr für Jahr neue Besucherrekorde. Aber jetzt warnt eine Studie: Vielerorts ist die Infrastruktur dem Boom nicht mehr gewachsen.
25.11.2025 - 11:58 Uhr
Die griechische Insel Zakynthos ist ein beliebtes Reiseziel für junge Partytouristen. Die Feiermeile im Küstenort Laganas gilt als Griechenlands Ballermann. Aber Zakynthos hat ein schmutziges Geheimnis. Inmitten eines Natura-2000-Schutzgebiets liegt eine illegale Mülldeponie, auf der über Jahrzehnte rund 530 000 Tonnen Abfall abgelagert wurden.