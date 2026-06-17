Drohnen und Satelliten im Einsatz gegen Liegestuhl-Chaos: Wie Griechenland seine Strände schützen will - und welche Strafen bei Regelverstößen drohen.

dpa 17.06.2026 - 11:30 Uhr

Athen - Griechenland will bei der Kontrolle von Stränden künftig verstärkt auf Drohnen und Satellitenbilder setzen. Dem Parlament in Athen liegt ein Gesetzentwurf vor, der vorsieht, dass Verstöße wie das illegale Aufstellen von Liegen und Sonnenschirmen auch anhand von Bildmaterial aus der Ferne festgestellt werden können, berichtet die Zeitung "To Proto Thema".