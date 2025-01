Der i-Punkt zieht in die Altstadt

Tourismus in Leonberg

Schon während großer Veranstaltungen wie dem Pferdemarkt war die Touristinformation im kleinen Kiosk in der Graf-Eberhard-Straße geöffnet. Nun wird es das dauerhafte Domizil. Wirtschaftsförderung und Citymanagement ziehen ebenfalls um.

Ulrike Otto 13.01.2025 - 08:11 Uhr

Ende Januar ist es soweit: Dann zieht der i-Punkt nach jahrelangen Diskussionen vom Rathaus am Belforter Platz in die Leonberger Altstadt. Dauerhafte Heimat wird ab Donnerstag, 30. Januar, der Kiosk an der Ecke Graf-Eberhard- und Hintere Straße, der von der Touristinfo bereits während großer Veranstaltungen wie dem Pferdemarkt genutzt wurde.