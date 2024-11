Die letzten echten Kämpfe in der Arena liegen schon mehr als anderthalb Jahrtausende zurück. Jetzt bietet eine Buchungsplattform per Lotterie eine Art Neuauflage an - aller sonstigen Kritik zum Trotz.

dpa 15.11.2024 - 01:37 Uhr

Rom - Das Kolosseum in Rom wird im nächsten Jahr wieder Schauplatz von Gladiatorenkämpfen, wenn auch friedlicher Art. Die bald zwei Jahrtausende alte Arena soll an zwei Abenden im Mai nach Sonnenuntergang für etwas mehr als zwei Dutzend Gäste geöffnet werden. Die Plätze werden über eine Internet-Plattform in einer Lotterie verlost. Zum zwei- bis dreistündigen Programm in historischer Kulisse gehören dann Vorführungen von Freizeit-Gladiatoren, aber auch Unterricht in Kampfpraktiken für die Besucher selbst.