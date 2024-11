Hunderte Reisebusse verstopfen die engen Straßen von Luzern jeden Sommer. Die Einwohner haben genug. 2025 kommen Gebühren für Reisebusse.

dpa 15.11.2024 - 15:12 Uhr

Luzern - Die Stadt Luzern am Vierwaldstättersee in der Schweiz möchte die Touristenflut eindämmen. Reisebusse werden ab 1. März 2025 an beliebten Orten zur Kasse gebeten, wie der Stadtrat beschloss - etwa am Schwanenplatz in der Nähe der berühmten Kapellbrücke wird eine Haltegebühr von 100 Franken (106 Euro) pro Bus fällig.