Mehr als 50 Verletzte bei Unfall mit Bussen in Barcelona

Für Dutzende Touristen unter anderem aus Deutschland wird ein Besuch in Barcelona zum Alptraum. Schuld ist ein Unfall auf der Avinguda Diagonal, einer der Prachtstraßen der katalanischen Metropole.

dpa 03.03.2025 - 19:44 Uhr

Barcelona - Beim Zusammenstoß zweier Touristen-Busse sind in Barcelona mehr als 50 Menschen verletzt worden. Vier Schwerverletzte seien in kritischem Zustand, teilten die zuständigen Behörden der katalanischen Hauptstadt im Nordosten Spaniens mit. Sie seien in verschiedene Krankenhäuser der Stadt gebracht worden.