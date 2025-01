Der gewaltige Besucherstrom zum Auftakt der CMT in den Messehallen kündet von ungebrochener Reiselust. Für 2025 wird ein neuer Rekord erwartet. Was lockt die Gäste?

Georg Linsenmann 19.01.2025 - 11:45 Uhr

Unter den CMT-Superlativen sind die Veranstalter auf diesen besonders stolz: Darauf, dass die CMT „die weltweit größte Publikums-Urlaubsmesse“ sei. Einen Eindruck erhielt schon, wer am zeitigen Samstagmorgen in der vollen Stadtbahn die Autobahn querte – mit Blick auf den langen Rückstau wie auch auf sonstige verstopfte Zufahrten. Messefans schreckt das nicht, weshalb auch schon reichlich Publikum der offiziellen Eröffnung im Atrium folgte. Ein Höhepunkt waren dabei Einlagen des Messe-Partnerlandes Indien: klassischer Tempeltanz eines großen Ensembles, nebst „Bollywood-Tänzen“, die uralte indische Kultur mit der Gegenwart fusionieren. Die Aussichten der Reisebranche brachte Roland Bleinroth, der Geschäftsführer der Messe, so auf den Punkt: „Es läuft! Die Tourismuswelt ist in Ordnung, die Menschen reisen.“