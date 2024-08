Wälder brennen, Wasser ist knapp – und Touristen werden mit Badelandschaften angelockt. Das passt nicht zusammen. Weil Verbote nur Neiddebatten erzeugen, braucht es höhere Preise, findet unsere Autorin Julia Bosch.

Julia Bosch 28.08.2024 - 06:00 Uhr

Irgendwo am Meer in Südeuropa ein Hotel mit Pool, oder noch besser: mit mehreren Pools. Tagsüber Golf spielen oder im weitläufigen Garten der Hotelanlage ein Buch lesen. Abends ein vielfältiges Essen am Buffet – und täglich frische Handtücher. So verbringen viele Deutsche derzeit ihren Urlaub. Den größten Umsatz am Mittelmeer erzeugen Urlauber aus Deutschland.