Unhöfliche Touristen in den Kanälen, Diebe in den Gassen – Venedigs Geduld geht zu Ende. Venetiens Regionalpräsident Zaia will mit Platzverweisen und Fußfesseln dagegen vorgehen.
29.08.2025 - 18:13 Uhr
Venedig - Alljährlich ächzt Venedig unter dem Massentourismus. Bilder von Urlaubern, die von Brücken ins Wasser springen oder in Strandkleidung durch die Altstadt laufen, sorgen immer wieder für Ärger. Für Luca Zaia, den Präsidenten der Region Venetien, ist eine Grenze erreicht: "Wir sind kein Vergnügungspark", sagte er der Zeitung "Libero Quotidiano". Die Region wolle "kein fruchtbarer Boden für den Proletentourismus werden".