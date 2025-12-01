Seit fast 30 Jahren wird das Gengenbacher Rathaus mit seinen 24 Fenstern zum Adventskalender der Superlative. Es geht paradiesisch zu.
01.12.2025 - 04:00 Uhr
Gengenbach - Diesen Adventskalender kann man weder auf einen Schlag leer futtern, noch passt er an die heimische Wand: Am laut Stadt weltgrößten Adventskalenderhaus in Gengenbach im Schwarzwald ist das erste Fenster geöffnet worden. Im dritten Jahr in Folge sind Motive des Illustrators Olaf Hajek zu sehen, der die Gestaltung der 24 Fenster am Rathaus übernommen hatte.