Der Boom der Hochseekreuzfahrt dauert an. Wie viele Urlauber sich vergangenes Jahr von einem deutschen Hafen auf Fahrt begaben, hat nun das Statistische Bundesamt mitgeteilt.
19.05.2026 - 09:10 Uhr
Wiesbaden - Die Zahl der Kreuzfahrtgäste in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf einen Rekord gestiegen. Rund 1,51 Millionen Urlauber starteten eine Hochseekreuzfahrt von einem deutschen Hafen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Zum Jahr zuvor entspricht das einer Zunahme um 4,1 Prozent.