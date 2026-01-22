Tourismushelden Kreis Ludwigsburg „Große Wertschätzung für unsere Arbeit“ – CMT vergibt Auszeichnungen
Übernachten im Fass und Events mit Herzblut: der Kreis Ludwigsburg hat drei neue Tourismushelden. Was steckt hinter dieser besonderen Ehrung?
Übernachten in einem Fass? Auf dem Krügele-Hof in Murr ist das seit knapp fünf Jahren möglich. Die Fässer sind aus nordischer Fichte gefertigt und kuschelig-gemütlich eingerichtet. Entstanden sind sie aus einer Schnapsidee – natürlich, denn auf dem Krügele-Hof wird ja auch Schnaps gebrannt.