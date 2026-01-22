Tourismushelden Kreis Ludwigsburg: „Große Wertschätzung für unsere Arbeit“ – CMT vergibt Auszeichnungen

 
  „Große Wertschätzung für unsere Arbeit" – CMT vergibt Auszeichnungen

1
Insgesamt 54 Tourismushelden sind auf der CMT ausgezeichnet worden, darunter Philipp und Claudia Krügele aus Murr. Foto: privat

Übernachten im Fass und Events mit Herzblut: der Kreis Ludwigsburg hat drei neue Tourismushelden. Was steckt hinter dieser besonderen Ehrung?

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Übernachten in einem Fass? Auf dem Krügele-Hof in Murr ist das seit knapp fünf Jahren möglich. Die Fässer sind aus nordischer Fichte gefertigt und kuschelig-gemütlich eingerichtet. Entstanden sind sie aus einer Schnapsidee – natürlich, denn auf dem Krügele-Hof wird ja auch Schnaps gebrannt.

 

Und noch viel mehr: Claudia und Philipp Krügele vereinen auf ihrem Hof Weinbau, Brennerei und Gastfreundschaft. Sie sind Gastgeber mit Leib und Seele, organisieren Events vom „Hof Fetz” mit Guggenmusik über Hochzeiten und Geburtstage bis hin zu stilvollen Trauercafés.

Das hat ihnen im Lauf der Jahre nicht nur viele zufriedene Besucher und Übernachtungsgäste eingebracht, sondern jüngst auch den Titel Tourismushelden. Diese Auszeichnung wird jährlich auf der CMT vergeben – an Menschen, die eine Region für Touristen erlebbar machen. Insgesamt wurden auf der Tourismusmesse dieses Jahr 54 Personen und Teams ausgezeichnet, drei davon kommen aus dem Landkreis Ludwigsburg.

Krügele-Hof Murr

„Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung“, sagt Philipp Krügele. „Sie zeigt, wie weit sich unsere Idee entwickelt hat. Ausgehend von unseren Destillaten ist über die Jahre ein vielfältiges touristisches Angebot entstanden – mit Schlaffässern, Event-Location und Wohnmobilstellplätzen. Dass dieser Weg nun auf der CMT gewürdigt wurde, macht uns sehr stolz.“

Auch Claudia Krügele betont die persönliche Bedeutung der Ehrung: „Wir sind mit Herzblut Gastgeber und freuen uns über jede Begegnung – ganz egal, ob Gäste bei uns übernachten, feiern, mit dem Wohnmobil anreisen oder einfach vorbeischauen. Dass genau dieses Gastgeber-Sein gesehen wird, bedeutet uns sehr viel.“

Sabine Servinho-Lohmann

Eine weitere Tourismusheldin des Jahres 2026 ist die Ludwigsburgerin Sabine Servinho-Lohmann von Grävenitz Events, deren breites Portfolio unterschiedlicher Stadtführungen die Geschichte ihrer Heimatstadt lebendig werden lässt. So schlüpft sie – mit umfangreichem historischem Wissen und schauspielerischem Talent – seit vielen Jahren in die Rolle (und das Kostüm) der Gräfin Wilhelmine von Grävenitz, erzählt von Ludwigsburger Tüftlerinnen und Tüftlern oder gibt bei den beliebten „Ludwigsburger Versucherle” auch kulinarische Tipps zur hiesigen Gastronomie.

„Die Auszeichnung ist für mich eine Ehre, eine schöne Anerkennung meiner Arbeit”, sagt Servinho-Lohmann. „Ich bin gerne in der Stadt unterwegs, denn Ludwigsburg ist eine tolle Stadt, eine junge Stadt mit reicher Geschichte. Bei jeder Führung kann ich diese Stadt interessierten Gästen näherbringen – und mich auf neue, tolle Menschen einlassen. Das macht einfach Spaß und Freude!”

Lilly Scholz

Die Ludwigsburgerin Lilly Scholz von Eventstifter hat ebenfalls den Tourismushelden-Preis bekommen. Eventstifter holte das Riesenrad nach Ludwigsburg, stellte den Weltrekord zum Ballonblühen auf die Beine, veranstaltet alljährlich die KSK Music-Open... Lilly Scholz: „Tourismus bedeutet für mich, Menschen zu begeistern und Orte erlebbar zu machen. Diese Auszeichnung ist eine große Wertschätzung für unsere Arbeit und für all jene, die mit Herzblut in dieser Branche tätig sind.“

