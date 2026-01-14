Messestadt ohne Messestand: Bereits im November ist bekannt geworden, dass sich Leinfelden-Echterdingen nicht auf der Reisemesse CMT präsentieren wird – obwohl das Messegelände auf der Gemarkung der Stadt liegt. Der Grund für die Absage: Sparmaßnahmen. Die Kommune ist finanziell angeschlagen und muss ihr Geld zusammenhalten. Die Teilnahme an der nach eigenen Angaben größten Tourismusmesse der Welt wiederum ist kostspielig. Selbst ein Auftritt der Stadt am Gemeinschaftsstand der Region Stuttgart koste laut Isabelle Scheinig, der Stadtmarketing-Leiterin, bis zu 20 000 Euro, hinzu kämen Personalkosten in etwa gleicher Höhe.

„In Rücksprache mit Oberbürgermeister Otto Ruppaner wurde beschlossen, dass dieser finanzielle Aufwand nicht gerechtfertigt ist“, sagte sie daher im Gespräch mit unserer Zeitung. Man wolle stattdessen an anderer Stelle auf sich aufmerksam machen, etwa über soziale Netzwerke oder Wander-Apps.

Filderstadts Messeauftritt auf dem Prüfstand

Die Stadt Filderstadt bleibt jedoch dabei, obwohl auch sie sich eigentlich einen strengen Sparkurs auferlegt hat. Leinfelden-Echterdingens Nachbarkommune wird sich unverändert in der Halle 6 als Teil des Messeauftritts der Region Stuttgart präsentieren, gemeinsam mit dem Fildorado. „Besucher*innen haben die Gelegenheit, sich über die vielseitigen Freizeitaktivitäten in und um Filderstadt zu informieren“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Es werde vor Ort Flyer und Informationen zu Radtouren, zum historischen Rundweg oder zu Kultureinrichtungen geben, außerdem Siebdruck-Mitmachaktionen des Serigrafie-Museums.

Auch hier gibt es jedoch ein Aber. „Wir haben uns sehr bewusst entschieden, dieses Jahr noch mal mitzumachen“, sagt der Oberbürgermeister Christoph Traub, für die Zukunft jedoch soll auch Filderstadt Messeauftritt auf den Prüfstand. Im Raum stehe beispielsweise, dass künftig nur noch das Fildorado, ein Erlebnisbad mit überregionaler Strahlkraft, einen Stand haben könnte ohne eine Beteiligung der Stadt. Das werde man im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen mit dem Gemeinderat zu besprechen haben.

Im Fokus stehen auch hier finanzielle Überlegungen, erklärt Christoph Traub, denn in puncto Standgebühren werde „auf jeden Fall ein fünfstelliger Betrag“ fällig. Hinzu komme, dass Personal tagelang gebunden werde. Auf der anderen Seite, das räumt der Oberbürgermeister ein, ist der Mehrwert unklar. „Der touristischen Einordnung Filderstadts bin ich mir sehr bewusst“, sagt er. Will heißen: Die Stadt ist einfach keine Touristenhochburg und wird es nie sein, CMT hin oder her.

Die große Urlaubsmesse wird vom 17. bis zum 25. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Laut Isabel Diez, einer Sprecherin, machen sich die schwachen Finanzen, die Kommunen und auch Unternehmen landauf, landab treffen, bislang nicht im großen Stil bemerkbar. „Stand jetzt haben wir auch noch einmal spürbar mehr ausstellende Firmen als im vergangenen Jahr“, sagt sie. Die konkrete Zahl werde jedoch erst am Freitag bekannt gegeben. Nur so viel: Andere Kommunen hätten ihre Auftritte nicht abgesagt. „Nur Leinfelden-Echterdingen ist nicht dabei.“