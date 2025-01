Der erste Tag der Touristikmesse CMT in Stuttgart bietet normalerweise Einblicke in Fernreisen und Abenteuer. Doch in Halle 6, bei Stuttgart Tourist, rückt das Ländle samt Wander- und Ausflugszielen in den Mittelpunkt – und das ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.

So stellt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) gleich zwei neue Publikationen vor: Das Wanderbuch „Von Aussicht zu Aussicht“ des Wanderbuchautors Dieter Buck. Und die Broschüre „Lieblingsziele: Auf Entdeckungsreise im Landkreis Ludwigsburg“, die der Verband selbst herausgibt. Beiden gemeinsam ist, dass sie Wanderer und Ausflügler dazu einladen, das Auto stehen zu lassen und auf die „Öffis“ umzusteigen. „Wir wollen Leute zusammenbringen und nachhaltig bewegen“, sagt die VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian.

Neuer Wanderführer von Dieter Buck

In seinem neuen Wanderführer stellt Buck, Autor von gut 170 Reise- und Wanderführern, 24 Touren in der Region Stuttgart vor, die zweierlei auszeichnet: Sie belohnen die Wandernden mit besonderen Ausblicken, und sie sind gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Buck nennt als großen Vorteil für Letzteres nicht nur Nachhaltigkeit und eine entspannte Anreise. Sondern auch, dass die Ausflügler nicht mehr zu einem Parkplatz zurückwandern müssen: „Man kann so Streckenwanderungen machen und sieht viel, viel mehr“, sagt der 71-Jährige, den der baden-württembergische Tourismus-Verband 2019 mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet hat. „Einer der Gründe war mein Engagement für die Verbindung Wandern und Öffentlicher Nahverkehr“, erzählt er. Die neue Publikation ist die sechste in Kooperation mit dem VVS.

Buck, der selbst für seine Bücher fotografiert, versammelt in „Von Aussicht zu Aussicht“ Touren in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen von leicht bis anspruchsvoll, integriert Panoramawege, Aussichtstürme, Burgruinen, Weinberge. Torsten Schöll vom herausgebenden Verlag regionalkultur weist außerdem auf den Serviceteil im Buch hin, mit Karten und VVS-Netzplan, Höhenprofilen und GPS-Tracks zum Downloaden. Nach welchen Kriterien hat der Autor seine Wanderrouten ausgewählt? Buck: „Zuallererst nach Schönheit. Und dann, in Abstimmung mit dem VVS, nach Erreichbarkeit.“ Das Thema Nachhaltigkeit sei in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, erläutert Buck: „Das ist schon ein Trend.“ Außerdem beobachte er, dass, vor allem in den Großstädten, immer mehr Menschen freiwillig auf ein Auto verzichten.

Lieblingsziele im Landkreis Ludwigsburg

„Die Kreise haben in den letzten Jahren die Freizeitbusse ausgeweitet, so dass man viele Touren mit dem VVS jetzt noch besser machen kann, weil es viel mehr Angebote gibt“, ergänzt Jürgen Vogt der Stellvertretende Landrat des Kreises Ludwigsburg. Seinem Landkreis widmet der VVS eine Broschüre mit 20 Lieblingszielen – von den Besigheimer Steillagen über die Hessigheimer Felsengärten, die Festung Hohenasperg, das Blühende oder das Keltenmuseum in Hochdorf bis zum Neckarstrand in Remseck. Ein großes Thema seien der Wein und die Steilhänge erläutert Vogt. Ein weiteres der Neckar, der sich von Stuttgart bis Besigheim bei einer Schifffahrt erleben lasse.

Seit zwei Jahren lege der Kreis einen Schwerpunkt auf die Radwege, erläutert Vogt und weist unter anderem auf den 2023 entstandenen Jubiläumsradweg hin, der auf 162 Kilometern nahe der Kreisgrenze durch 21 Kommunen führe. „Man kann ihn auch in Etappen bewältigen und dazu gut die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.“ Vogt erzählt von einer weiteren Besonderheit des Kreises, die Ausflüge attraktiv machen: „Man findet in fast jedem kleineren Ort, ob das Höpfigheim, Hohenhaslach oder Heutingsheim ist, ein Schloss, das man auf der Wanderung besichtigen kann.“

„Einfach mal machen“, ist die Empfehlung der VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian: „Viele Menschen haben das Deutschlandticket und können so kostengünstig mit uns ihre Freizeit gestalten.“ Manchmal warten eben Abenteuer vor der eigenen Haustür.

Wandern in der Region

Gedrucktes

Dieter Buck: Von Aussicht zu Aussicht. Wandern in der Region Stuttgart mit dem VVS. Verlag regionalkultur, 2025, 160 Seiten mit zahlreichen Fotografien, Tourenkarten und einer Übersichtskarte. 16, 90 Euro. Die Broschüre „20 Lieblingsziele Ludwigsburg“ kann man auf der Seite des VVS herunterladen: https://www.vvs.de/lieblingsziele-ludwigsburg.