Seit der Corona-Pandemie waren die nordkoreanischen Grenzen noch verschlossener als ohnehin. Das soll sich nun ändern.

Christian Gottschalk 03.02.2025 - 14:47 Uhr

Nur wenig Länder sind so abgeschottet wie Nordkorea. Das war schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie so gewesen, nach 2020 erst recht. Selbst für Staatsbürger, die außer Landes waren, war die Grenze zu. Jetzt will Nordkorea wieder Touristen ins Land lassen. Eine Ankündigung dieser Art gab es zwar schon im vergangenen Sommer, nun aber scheint sie wahr zu werden. Der chinesische Reiseveranstalter Koryo Tours berichtet von einem Ansturm von Interessenten. Chinesische Touristen sind traditionell die größte Reisegruppe im Nachbarland. Schätzungen gehen von bis zu 300 000 im Jahr aus – vor Corona.