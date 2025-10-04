Seit einigen Wochen begeistert die Britpopband Oasis weltweit ihre Fans mit ihrer Reunion-Tournee. Bei den kommenden Konzerten muss die Band allerdings ohne ihren Gitarristen auskommen.
04.10.2025 - 15:08 Uhr
London - Der Gitarrist der Britpopband Oasis, Paul Arthurs, muss nach eigenen Angaben wegen einer Krebsbehandlung die laufende Tournee unterbrechen. Anfang des Jahres sei bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden, teilte Arthurs in einem X-Beitrag mit. Da er gut auf die Behandlung anspreche, habe er zunächst bei der Tour der Band um die Brüder Liam und Noel Gallagher teilnehmen können.