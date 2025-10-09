Wer kauft sein Dirndl oder seine Lederhose eigentlich in einem der Trachtenläden auf dem Cannstatter Wasen? Gar nicht so wenige. Manchmal helfen die Verkäuferinnen auch in Notfällen.
09.10.2025 - 08:00 Uhr
Ein ruhiger Nachmittag im Albdorf auf dem Cannstatter Wasen: Vor dem Spiegel im Trachtenladen Amadeus dreht sich Natalie in einem Dirndl mit silberner Paillettenstickerei. „Mal was anderes“, sagt die junge Frau, „ich habe so viele Alltagsdirndl, etwas Festliches ist auch mal schön.“ Natalie ist selbst Schaustellerin, auf dem Volksfest verkauft sie Pizza. Einen freien Nachmittag nutzt sie jetzt zum Dirndlshopping.