Nutzer von Trade Republic melden derzeit im Internet Probleme mit der Anzeige ihrer Kryptowährungen.
In sozialen Netzwerken wie X sowie im inoffiziellen Trade-Republic-Forum häufen sich Berichte, dass Crypto-Bestände in der App plötzlich nicht mehr angezeigt werden. Auch aktuelle Daten von Google Trends deuten darauf hin, dass vermehrt nach Problemen mit der „Crypto Wallet“ und nach Störungen bei Trade Republic gesucht wird. Viele Betroffene fragen sich, ob ihre Coins tatsächlich weg sind oder ob es sich nur um einen technischen Fehler handelt.