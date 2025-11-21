Nutzer von Trade Republic melden derzeit im Internet Probleme mit der Anzeige ihrer Kryptowährungen.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

In sozialen Netzwerken wie X sowie im inoffiziellen Trade-Republic-Forum häufen sich Berichte, dass Crypto-Bestände in der App plötzlich nicht mehr angezeigt werden. Auch aktuelle Daten von Google Trends deuten darauf hin, dass vermehrt nach Problemen mit der „Crypto Wallet“ und nach Störungen bei Trade Republic gesucht wird. Viele Betroffene fragen sich, ob ihre Coins tatsächlich weg sind oder ob es sich nur um einen technischen Fehler handelt.

 

Vermutlich Anzeigeproblem

Vermutlich handelt es sich bei dem Anzeigefehler um eine vorübergehende Störung. Auf dem offiziellen X-Kanal von Trade Republic gibt es zu dem Problem bislang kein Statement. Betroffene Nutzer können alternativ versuchen, sich über die Web-Anwendung von Trade Republic im Browser anzumelden. Möglicherweise werden die Kryptowährungen dort angezeigt. Sollten die Kryptowährungen auch dort nicht angezeigt werden, kann man sich an den Support von Trade Republic wenden. In der Regel werden solche technischen Störungen schnell von den Technikern der Plattform behoben.