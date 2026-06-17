Tradition in Echterdingen: Warum ein Mercedes-Manager in seiner Freizeit hinterm Tresen steht

Jeden Freitag geht Ferdinand Rieß seinem ganz besonderen Hobby nach. Um kurz nach 17 Uhr steht der 33-Jährige bereits hinterm Tresen einer kleinen Traditionsgaststätte in Echterdingen, zapft das erste Bier oder schenkt eine Saftschorle ein. Während in der Küche seine Schwiegermutter Jutta Jähnichen die letzten Vorbereitungen für die gut 70 Gäste trifft, die um 18 Uhr erwartet werden. Das Brot ist geschnitten, weiße Schüsseln stehen bereit, die Schnitzel werden später frisch herausgebraten - im Hof der Gaststätte in einer von der Stadt genehmigten Außenkochstelle. Im Obergeschoss bespricht sich gerade das Service-Personal, geht noch mal durch, welcher Tisch welche Nummer hat.

Ferdinand Rieß, der eigentlich sein Geld als Produktmanager bei Mercedes verdient, seine Frau Tabea und deren Mutter Jutta Jähnichen sind Teil des Ochsen-Förderverein, welcher seit 30 Jahren die historischen Gaststätte Ochsen am Leben hält. Gut bürgerliche, schwäbische Kost kommt an der Bernhäuser Straße 30 auf den Teller. Wer da nur an Fleischgerichte denkt, der irrt. Auch Vegetarier können dort gut und vergleichsweise günstig essen. „Meine Frau isst auch kein Fleisch. Sie ist die erste Abnehmerin“, sagt der 33-Jährige. Sellerieschnitzel mit Kräuterquark, Bauernbrot und buntem Salat steht für die Gemüsefreunde diesmal auf der Karte.

Die urige Gaststätte in Echterdingen kommt gut an

Jutta Jähnichen ist die Köchin im Ochsen. Sie ist die einzige Angestellte in der Gaststätte. Alle Anderen arbeiten ehrenamtlich. Foto: Markus Brändli

Über die Familie ist der junge Mann zu seinem Engagement im Ochsen gekommen. „Ich bin da so reingerutscht“, sagt er. Jutta Jähnichen ist die einzige Festangestellte in der Gaststätte, alle anderen arbeiten ehrenamtlich. Vor 14 Jahren wurde sie Küchenchefin im Ochsen, nachdem sie zuvor 15 Jahre lang ehrenamtliche Kochmutter am Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium war. Sie freut sich, dass ihre beiden Kinder Tabea und Janis ihre Leidenschaft für den Ochsen teilen, genauso wie ihr Schwiegersohn Ferdinand. „Die Ochsen-Freunde lassen sich nicht hängen“, sagt sie.

„Jeder soll Spaß an dieser Arbeit haben“: Das ist Ferdinand Rieß für das Team in der historischen Gaststätte Ochsen wichtig. Unser Bild zeigt von links: Ferdinand Rieß, Janis Jähnichen, Ursula Gröner, Paula Pfanner, Jutta Jähnichen, Ilona Kast, Tabea Rieß und Maximilian Lange. Foto: Markus Brändli

Vor etwa eineinhalb Jahren wurde Ferdinand Rieß gefragt, ob er nicht der neue Vorsitzende des Ochsen-Fördervereins werden wolle. „Auch um die Verjüngung des Vereins anzustoßen“, sagt er. Er hat Ja gesagt. Für ihn ist diese Arbeit ein super Ausgleich zu seinem Hauptjob. „Das Reizvolle daran ist, dass ein solcher Verein wie ein Kleinunternehmen funktioniert“, sagt er. Man habe die Verantwortung den Verein finanziell am Leben zu halten. Man müsse die Menschen zusammenhalten. Denn: „Jeder soll Spaß an dieser Arbeit haben.“

Der junge Vereinschef kümmert er sich viel um die technischen Dinge des Vereins. „Wir müssen bei der Digitalisierung vorankommen“, sagt er. Mittlerweile können die Gäste im historischen Ochsen auch mit der Karte bezahlen. Ein neues Kassensystem soll noch eingeführt werden.

1996 stand der Echterdinger Ochsen auf der Kippe

Vor drei Jahrzehnten haben freiwillige Helfer in der Traditionswirtschaft die Regie übernommen. Generationen von Echterdingern hatten sich dort zuvor regelmäßig zu Vesper und Viertele getroffen. „Die Gaststätte war Treffpunkt für die Bauern und Handwerker“, sagt Ferdinand Rieß. Sie haben sich dort zum Krautanbau, zur Viehhaltung oder über den neuesten Ortstratsch ausgetauscht. Doch 1996 sollte die Gaststätte - seit 1879 durch die Familie Fetzer und Gerster geführt - geschlossen werden. Wie viele alte schwäbische Wirtschaften wäre auch der Ochsen von der Bildfläche verschwunden, wenn sich im September 1996 nicht der Förderverein der historischen Gaststätte Ochsen in Echterdingen gegründet hätte.

Spontan vorbeikommen ist in der historischen Gaststätte Ochsen in Echterdingen eher schwierig. Foto: Markus Brändli

Stammgäste wollten die Schließung der Gaststätte verhindern. Gut 40 Menschen traten dem damals neuen Verein spontan bei. Heute zählt er 163 Mitglieder. Das durchschnittliche Alter der Ochsen-Freunde liege bei 55 Jahren, erklärt der Vorsitzende. 20 bis 25 seien aber deutlich jünger. Was auch an dem Monokel-Café in Echterdingen liege. „Dort sind meine Frau und ich sehr oft, die Freundeskreise überschneiden sich“, sagt Ferdinand Rieß.

„Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das man im Ochsen spüren kann, finden viele in meiner Generation spannend“, erklärt er den hohen Zulauf an jungen Menschen. Und ergänzt: „Wir bieten unseren Mitglieder auch etwas“, sagt der junge Vorsitzende. „Wir machen Ausflüge, besuchen beispielsweise Winzer in der Region.“ Seit vergangenem Jahr gebe es auch Kultur im Ochsen. Zudem sei der Verein auf diversen Stadtfesten vertreten.

Vom Aus des Ochsen ist man aktuell weit entfernt. „Wir stehen sehr gut da“, sagt Ferdinand Rieß. Seit ein paar Jahren schreibe die Gaststätte schwarze Zahlen, obwohl sie nur einmal pro Woche geöffnet hat. Interessant für die Gäste ist freilich auch, dass dort ein Preisniveau gehalten werden konnte, das „sehr fair ist“, wie der Vereinschef betont. 16,50 Euro kostet das Schnitzel dort mit Spätzle, Kartoffeln und buntem Salat.

Der Ochsen ist fast immer ausgebucht

Die historische Gaststätte

Ochsen hat jeden Freitag von 18 Uhr an geöffnet. Eine Reservierung unter: reservierungen@ochsen-foerderverein.de oder über die Homepage https://ochsen-foerderverein.de ist notwendig. Am 1. August steigt im Ochsen wieder das Haus-, und Hoffest. Am 26. September feiert die Gaststätte ihr 30-jähriges Bestehen - als ehrenamtlich betriebenes Wirtshaus. Und am kommenden Samstag, 20. Juni, liefert der Ochsen-Förderverein das Essen für das erste Off-Space-Festival an der Echterdinger Spielwiese. Lokale DJs werden von 13 bis 22 Uhr an der Waldhütte auflegen.