Bald ist der 1. Dezember. Haben Sie schon sich und den Liebsten einen Adventskalender gekauft? 2024 gibt es bei den 24 Türchen beachtenswerte Trends.

Von Simone Andrea Mayer, dpa 18.11.2024 - 06:40 Uhr

Landsberg - Adventskalender: Früher waren sie meist nur mit Schokolade gefüllt oder auch mal mit kleineren Geschenken. Heute kauft man 24 Tees, teure Kosmetika oder eine Auswahl, die Senioren besonders toll finden sollen. Adventskalender mit DIY-Projekten oder mit Grillsoßen, gar mit Werkzeug. Gibt es eigentlich noch etwas, was es nicht gibt? In all der Fülle stechen diese Trends für Erwachsene hervor: