Bei der 34. Auflage der Veranstaltung in Ludwigsburg sind am späten Samstagabend, 18. April, volle und stimmungsvolle Lokale zu erwarten.

Die 34. Live-Nacht in Ludwigsburg steht vor der Tür: Sie steigt am Samstag, 18. April, von 21 bis mindestens 1 Uhr. Laut Ankündigung haut das Event dieses Mal „so richtig auf den Putz“, denn geboten sei das Beste aus den vergangenen Live-Nächten gepaart mit neuen Bands und Musikern. „Freut Euch auf das Beste, was Live-Musik derzeit in der Region zu bieten hat. Freut Euch auf eine Vielzahl an Musikstilen und Genres. Es wird für jeden etwas dabei sein“, blickt der Veranstalter Little Pinguin Management IDE mit Vorfreude voraus.

Auf den Bühnen der Lokalitäten werden folgende Party-Bands stehen: Friendly Elf im Ratskeller, Perfect Heat im Restaurant Lokanta und Partyblues im Permesso Keller. Dauerbrenner sind Mallet im Irish Pub, Crema Latina im Zeitlos oder auch Red Lounge in der L’Osteria. Dazu kommen neue Acts wie Güray and Friends im Cheval Vapeur, Steffen & Tobi im Baron sowie Bülent Bilgor & Band im Lokanta Club.

Die Abendkassen öffnen um 19 Uhr

Die Live-Nacht Ludwigsburg blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück, am Samstag geht das Musikspektakel in die 34. Runde. Es ist bekannt für rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und gute Stimmung. Die Bands starten um 21 Uhr, es geht bis 1 Uhr und in den Abschlusslocations auch noch etwas länger. Abschlusspartys gibt es im Zeitlos, im Lokanta und im Permesso Keller. Alle Lokale sind auch schon vor Beginn der Live-Musik geöffnet.

Unsere Empfehlung für Sie Musikevent in Ludwigsburg Zehn Bands rocken in Ludwigsburg in zehn Lokalen Bei der Live-Nacht in Ludwigsburg steppte am Samstag in vielen Lokalen der Bär. So war zum Beispiel im Irish Pub beim Auftritt einer renommierten Band die Hölle los.

Dank kurzer Wege können die Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Tickets, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, gibt es als E-Ticket auf der Homepage www.live-nacht.de sowie als Eintrittsbändchen direkt in allen teilnehmenden Lokalen. Der Eintritt kostet 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro ab 19 Uhr an der Abendkasse.