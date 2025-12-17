Nach 122 Jahren geht eine Ära in Fellbach zu Ende. Die Bäckerei Stuber hat endgültig die Türen geschlossen. Bäckermeister Markus Stuber blickt zurück, wir zeigen die schönsten Bilder.
Bäckermeister Markus Stuber und seine Frau Imke Evers stehen am Montag in dem leergeräumten Verkaufsraum. Alles ist weg, kein Bauernbrot liegt im Regal, kein Hefezopf, keine Laugenbrötchen, keine Weihnachtsplätzchen, der Duft der frischen Backwaren ist verzogen. Seit Samstag hat die Traditionsbäckerei am Cannstatter Platz für immer geschlossen. Nach 122 Jahren ging damit eine Ära im Handwerk in Fellbach zu Ende. Dass das für viele Kunden ein großer Einschnitt war, habe er besonders Ende der vergangenen Woche gespürt, sagt Bäckermeister und Konditor Markus Stuber. „Die Kunden brachten Blumensträuße zum Abschied vorbei“, sagt er, „es gab ein unglaubliches Feedback.“