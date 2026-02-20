Traditionsbetrieb in Holzgerlingen Überraschendes Aus: Das Hotel und Restaurant Waldhorn schließt
Maximilian Hiller, der das Waldhorn Holzgerlingen in vierter Generation geführt hat, gibt den Betrieb auf. Was sind die Gründe?
Seit einer Weile war im Ort schon gemunkelt worden, jetzt ist es offiziell: Das Hotel und Restaurant Waldhorn, zentral an der Böblinger Straße in Holzgerlingen gelegen, hat den Betrieb eingestellt. Betten und Küche bleiben künftig kalt.