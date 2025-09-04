Der Fellbacher Traditionsbetrieb Schauhair schließt und wird von Friseurmeister Lyuben Pashov fortgeführt. Er sagt, was die Kunden erwartet.
04.09.2025 - 15:37 Uhr
Am Donnerstag legte der neue Inhaber Hand an und heftete den neuen Namenszug an die Fassade des Gebäudes – und nun ist der Wechsel offiziell von außen zu sehen: Aus dem Traditionsfriseur Schauhair in der Stuttgarter Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist das Friseurgeschäft LS Lust aus Haare geworden. „Es ist ein Gewinn für alle“, sagt der Inhaber Lyuben Pashov.