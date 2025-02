Traditionsgasthäuser in Murrhardt

Viele Traditionsgaststätten in Murrhardt stehen vor Herausforderungen: Personalnot, gestiegene Kosten und Leerstände. Der Bürgermeister Armin Mößner spricht über die aktuelle Situation und mögliche Unterstützung durch die Stadt.

Chris Lederer 27.02.2025 - 14:00 Uhr

Die Gastronomie in Murrhardt steckt in schwierigen Zeiten: Traditionshäuser wie der Ochsen oder der Engel stehen leer, viele Gaststätten haben ihre Öffnungszeiten reduziert. Doch es gibt auch Lichtblicke – neue Lokale und Sanierungsprojekte sorgen für Bewegung in der Branche. Der Bürgermeister Armin Mößner erklärt, wie die Stadt helfen kann und welche Chancen er für die Zukunft sieht.