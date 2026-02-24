 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Gasthof Zum Engel: Neustart mit Rostbraten, Curry und Außenwirtschaft

Traditionshaus in Murrhardt Gasthof Zum Engel: Neustart mit Rostbraten, Curry und Außenwirtschaft

Traditionshaus in Murrhardt: Gasthof Zum Engel: Neustart mit Rostbraten, Curry und Außenwirtschaft
1
Koch Mithun Panniyora und Sangeetha Mugunthan freuen sich auf die Wiedereröffnung des Murrhardter Traditionshauses. Foto: Gottfried Stoppel

An der Hauptstraße 15 in Murrhardt plant Sanjeevan Arumaithurai die Wiedereröffnung des Gasthofs Zum Engel – mit Rostbraten, Wurstsalat und indischen Gerichten.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Es war lange still an der Hauptstraße 15, direkt am Marktplatz in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). Rund zwei Jahre blieb die Tür des Gasthofs Zum Engel geschlossen – nun soll wieder gekocht, serviert und gefeiert werden. Seit August 2025 hat Sanjeevan Arumaithurai (41) das Traditionshaus von Eigentümerin Helene Bunk gepachtet. Der Hotelbetrieb läuft bereits, Ende März soll auch das Restaurant öffnen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest – der Start ist möglichst bei besserem Wetter geplant, um die Außengastronomie gleich mitnehmen zu können.

 

„Es war mein Traum, in die Gastronomie einzusteigen“, sagt Arumaithurai. Mehrere Objekte habe er sich angeschaut, schließlich habe er sich für Murrhardt entschieden. „Ich hatte ein gutes Bauchgefühl.“ Wichtig sei ihm gewesen, keinen Imbiss zu eröffnen, sondern ein klassisches Gasthaus. „Wir wollen die Tradition bewahren.“

Haus mit jahrhundertelanger Geschichte

1553 hatte die Familie Bunk das Gebäude erworben, das zuvor im Besitz des Klosters gewesen war. Über rund 460 Jahre blieb das Haus in Familienhand. In dieser Zeit war es unter anderem Bäckerei, Metzgerei, Weinhandlung und Gaststube. Auch als Geburtshaus des Malers Reinhold Nägele ist es bekannt.

Der Gasthof Engel in Murrhardt ist das älteste Gasthaus der Stadt. Foto: Gottfried Stoppel

Der langjährige Koch und Eigentümer Wolfgang Bunk, der den Engel über Jahre geprägt hatte, starb 2024 im Alter von 80 Jahren. Mit seinem Tod endete eine Ära. Nun soll ein neues Kapitel beginnen – ohne bauliche Veränderungen. Der Charakter der Traditionsgaststätte solle erhalten bleiben, erklärt der neue Pächter.

Erfahrung aus Neu-Delhi und Berlin in der Küche

In der Küche steht Mithun Panniyora (36). Der Koch bringt rund 15 Jahre Berufserfahrung mit, zuletzt war er in Neu-Delhi tätig. Seit anderthalb Jahren lebt er in Deutschland. Zum Start unterstützt zudem ein Onkel Arumaithurais aus Frankfurt am Main. „Er arbeitet schon seit Jahren als Koch in Deutschland und kennt sich aus mit den Spezialitäten“, sagt der Pächter.

Auch seine Schwester Sangeetha Mugunthan (43) hilft mit. Sie lebt in Stuttgart und war zehn Jahre in der Gastronomie in Berlin tätig. Insgesamt sollen anfangs drei bis vier Personen den Betrieb organisieren.

Vermittelt wurde der Kontakt nach Murrhardt durch Peter Tchoryk, der bei Haller Löwenbräu arbeitet. „Er ist ein guter Freund von mir und unterstützt mich bei dem Projekt“, sagt Arumaithurais.

Schwäbische Klassiker für Stammgäste

Kulinarisch setzt der Engel bewusst auf deutsche und schwäbische Klassiker. Rostbraten, Schweinemedaillons, Schnitzel und Wurstsalat sollen vor allem die bisherigen Stammgäste ansprechen. „Das erwarten die Menschen in einem Traditionsgasthaus“, sagt Arumaithurai.

Unsere Empfehlung für Sie

Traditionsgasthäuser in Murrhardt: Wirte unter Druck – Ausnahme für Außengastro soll helfen

Traditionsgasthäuser in Murrhardt Wirte unter Druck – Ausnahme für Außengastro soll helfen

Viele Traditionsgaststätten in Murrhardt stehen vor Herausforderungen: Personalnot, gestiegene Kosten und Leerstände. Der Bürgermeister Armin Mößner spricht über die aktuelle Situation und mögliche Unterstützung durch die Stadt.

Gleichzeitig will er jüngere Gäste erreichen. Auf der Karte stehen deshalb auch Salate, ein Burger – auch in vegetarischer Variante – sowie ein veganes Gericht.

Ergänzt wird das Angebot um einzelne indische Speisen wie Süßkartoffel-Curry, Lamm-Curry und Butter Chicken. Die endgültige Karte sei noch in Arbeit. Fest steht: Die Küche soll regional und saisonal arbeiten, ergänzt durch eine wechselnde Wochenkarte. Preislich sieht sich der Engel im Mittelfeld. Und was die Zutaten angeht, sei er noch auf der Suche nach regionalen Anbietern.

Zwei Gasträume und großer Saal

Im Erdgeschoss stehen zwei Gasträume mit rund 40 Plätzen zur Verfügung. Im ersten Obergeschoss befindet sich ein Saal mit Bühne und 80 bis 90 Plätzen – geeignet für Feste und Veranstaltungen.

Ein Antrag auf Außenbewirtung läuft. Nach Angaben des Pächters gibt es positive Signale von Bürgermeister Armin Mößner. Geplant ist eine Bewirtung an zwei Seiten des Hauses mit mehreren Dutzend Sitzplätzen.

Hotel bereits geöffnet

Das Hotel ist bereits in Betrieb. Angeboten werden vier Doppelzimmer zu je 95 Euro sowie zwei Einzelzimmer zu 60 Euro – jeweils inklusive Frühstück. Die Gäste sind überwiegend Handwerker und Touristen.

Geöffnet werden soll das Restaurant von Dienstag bis Sonntag jeweils von 16 bis 22 Uhr, montags ist Ruhetag.

„Ich bin aufgeregt und positiv gestimmt“, sagt Sanjeevan Arumaithurai. Nach dem langen Stillstand soll der Engel wieder ein verlässlicher Anlaufpunkt am Marktplatz werden – für langjährige Stammgäste ebenso wie für eine jüngere Generation.

Weitere Themen

Polit-Talk in lockerer Atmosphäre: CDU-Prominenz in Waiblingen: „Bühne frei“ für Wüst und Hagel

Polit-Talk in lockerer Atmosphäre CDU-Prominenz in Waiblingen: „Bühne frei“ für Wüst und Hagel

Die Rems-Murr-Christdemokraten haben für den Wahlkampfendspurt den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst an Land gezogen.
Von Dirk Herrmann
Kernen-Stetten: Auto kracht in Gartenzaun, Fahrer flüchtet

Kernen-Stetten Auto kracht in Gartenzaun, Fahrer flüchtet

Ein Unbekannter kracht in Stetten gegen einen Gartenzaun – und verschwindet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.
Von Frank Rodenhausen
Feuer in Waiblingen: Mercedes auf Parkplatz gerät in Brand

Feuer in Waiblingen Mercedes auf Parkplatz gerät in Brand

Ein Auto steht plötzlich in Flammen: Am Montag gegen 18.45 Uhr gerät in Waiblingen ein Mercedes auf einem Supermarkt-Parkplatz in Brand. Die Feuerwehr greift ein.
Von Chris Lederer
Zwischenfall in Winnenden: 23-Jähriger pöbelt, greift Polizei an und wird in Gewahrsam genommen

Zwischenfall in Winnenden 23-Jähriger pöbelt, greift Polizei an und wird in Gewahrsam genommen

Mitten am Nachmittag sorgt ein Mann in Winnenden für Angst bei Passanten – auch Kinder sind betroffen. Als die Polizei eingreift, eskaliert die Situation weiter.
Von Frank Rodenhausen
58-Jähriger stirbt nach Sturz: Balkonsturz in Berglen: Warum die Polizei nach der Obduktion weiter ermittelt

58-Jähriger stirbt nach Sturz Balkonsturz in Berglen: Warum die Polizei nach der Obduktion weiter ermittelt

Ein 58-Jähriger starb in Berglen nach einem Balkonsturz. Die Obduktion untermauert die Unfall-Theorie. Doch die Polizei wertet weiter digitale Spuren aus.
Von Sascha Sauer
Alkohol am Steuer: Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Alkohol am Steuer Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Mit über 1,6 Promille Alkohol im Blut kracht ein 23-jähriger Autofahrer in Großerlach am Sonntag gegen 0.50 Uhr erst gegen ein Tor, dann gegen Zaun und Baum – ohne Führerschein.
Von Chris Lederer
Skurriler Leseabend in Fellbach: Wie ein Zuhörer zwei TV-Stars und den ganzen Saal unfreiwillig zum Lachen bringt

Skurriler Leseabend in Fellbach Wie ein Zuhörer zwei TV-Stars und den ganzen Saal unfreiwillig zum Lachen bringt

Die Schauspielstars Anna Schudt und Jörg Hartmann erleben bei „Love Letters“ in der Schwabenlandhalle einen einzigartigen Moment ihrer Karriere.
Von Dirk Herrmann
Mehrtägige Sperrung Fellbach: Erkundungsbohrungen bei Oeffingen – Autofahrer müssen Geduld haben

Mehrtägige Sperrung Fellbach Erkundungsbohrungen bei Oeffingen – Autofahrer müssen Geduld haben

Vorbereitungen auf die Brückeninstandsetzung an der Landesstraße 1197 im Sommer 2026 stehen an: Mehrtägige halbseitige Sperrungen beginnen an diesem Dienstag.
Von Dirk Herrmann
Tierdrama auf B 29 bei Winterbach: Hund hetzt Reh auf Bundesstraße – Peta fordert jetzt Hundeführerschein in BW

Tierdrama auf B 29 bei Winterbach Hund hetzt Reh auf Bundesstraße – Peta fordert jetzt Hundeführerschein in BW

Ein tödlicher Wildunfall bei Winterbach befeuert die Debatte um die Hundehaltung. Ein Peta-Sprecher erklärt, warum solche Dramen entstehen und wie man sie verhindern könnte.
Von Sascha Sauer
Zentrum für Psychiatrie Winnenden: Vom Patienten zum Kollegen: Genesungsbegleiter in der Psychiatrie

Zentrum für Psychiatrie Winnenden Vom Patienten zum Kollegen: Genesungsbegleiter in der Psychiatrie

Am Zentrum für Psychiatrie Winnenden wird Erfahrungswissen Teil der Behandlung: Genesungsbegleiter bringen ihre Perspektive in Therapie und Entscheidungen ein.
Von Chris Lederer
Weitere Artikel zu Restaurant Murrhardt Gastronomie
 
 