Die Arbeiter leiten das Traditionsunternehmen aus Orléans nach wirtschaftlich wilden Jahren nun als Genossenschaft.

Knut Krohn 15.12.2024 - 12:01 Uhr

Osama bin Laden hat aus ihnen Tee getrunken. Und James Bond kippt in Nahaufnahme im Film „Skyfall“ einen Whisky aus einem Duralex-Glas, während ein Skorpion auf seinem Unterarm zum tödlichen Stich ausholt. Die Gläser aus Frankreich sind nicht nur zum weltweiten Mythos geworden, weil sie in Kinofilmen immer wieder tragende Nebenrollen spielen. Sie begleiten jeden Franzosen von Kindesbeinen an durch den Alltag. Wegen ihrer besonderen Herstellungsweise sind sie praktisch unzerstörbar und finden sich deshalb in jedem französischen Krankenhaus, in den Schulkantinen und nahezu allen Bistros der Französisch sprechenden Welt.