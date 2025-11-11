Die viertägige Kirbe in Benningen (Kreis Ludwigsburg) hat unter anderem mit seinem großen Abschlussfeuerwerk zahlreiche Besucher angelockt.
11.11.2025 - 13:50 Uhr
Party, Live-Musik, Fahrgeschäfte, Kultur, Sport, verkaufsoffener Sonntag: Das Programm der Kirbe in Benningen von Freitag- bis Montagabend hat zahlreiche Besucher angelockt. Nicht nur aus der Neckargemeinde selbst und der Umgebung, sondern auch viele, die einst in Benningen wohnten und für dieses Fest in ihre Heimat zurückkehrten. Diese Heimkehr zu der traditionsreichen Veranstaltung – sie kann auf eine rund 120-jährige Geschichte zurückblicken – ist in vielen Familien etabliert.