120 Tonnen Tomaten, Tauchermasken und auch Palästina-Fahnen: Im Osten Spaniens dient die größte Lebensmittel-Schlacht der Welt dieses Jahr auch als Seelenmassage nach einer Katastrophe.
Buñol/Valencia - In Spanien flogen wieder die Tomaten. Rund 22.000 Menschen nahmen in Buñol im Osten des Landes an der ebenso verrückten wie traditionsreichen Tomaten-Schlacht "La Tomatina" teil. Eine Stunde lang bewarfen sich die Teilnehmer gegenseitig mit den überreifen und matschigen Früchten. Als Munition wurden rund 120 Tonnen Tomaten benutzt, die nach Beteuerung der Organisatoren eigens für das Fest angebaut wurden und für den menschlichen Verzehr ungeeignet waren. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde handelt es sich um die größte Lebensmittelschlacht der Welt.