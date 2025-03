London - Mit seinen Buchhandlungen prägte das britische Traditionsunternehmen WH Smith lange die Innenstädte Großbritanniens – nun soll der Name von den Einkaufsstraßen verschwinden. Etwa 480 Läden werden an das Unternehmen Modella Capital verkauft – für 76 Millionen Pfund (etwa 91 Millionen Euro), wie das Unternehmen mitteilte.

Die Läden sollen künftig unter dem Namen "TG Jones" weitergeführt werden. Nicht verkauft wird dagegen die Reisesparte - an Flughäfen, Bahnhöfen und in Krankenhäusern soll es weiterhin "WH Smith"-Geschäfte geben.

Lesen Sie auch

Gegründet im 18. Jahrhundert

Die Läden verkaufen neben Büchern und Zeitschriften beispielsweise auch Schreibwaren und Spielzeug. Die Geschichte des Unternehmens reicht rund 230 Jahre zurück - gegründet wurde es im Jahr 1792 von Henry Walton Smith und dessen Frau Anna mit einem Laden in London.

Einige Jahrzehnte später eröffnete dann auch das erste Geschäft an einem Bahnhof - 1848 am Londoner Bahnhof Euston, wie es auf der Internetseite heißt. Heute gehören zur Reisesparte rund 1.200 Filialen in mehr als 30 Ländern. Man wolle sich nun ganz auf dieses Geschäftsfeld konzentrieren, hieß es.