Im Ringen um die Zukunft des Traditionsunternehmens Endress Motorgeräte GmbH und Endress Bayern GmbH mit 17 Standorten und 220 Beschäftigten hat die Suche nach Käufern begonnen – und erste Signale aus dem Markt machen vorsichtig Hoffnung. „Wir haben den strukturierten M&A erfolgreich gestartet und die Resonanz der strategischen Investoren ist erfreulicherweise recht gut“, berichtet Unternehmensberater Philippe Piscol von Dr. Wieselhuber & Partner, der den Auftrag erhielt, mögliche Geldgeber anzusprechen, auf Anfrage unserer Redaktion.