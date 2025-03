Am 15. und 16. März dreht sich in Bernhausen und Sielmingen wieder alles um Ross und Reiter. Was hat das diesjährige Programm zum Jubiläumsjahr zu bieten? Und wie steht es um die Sicherheit auf der Großveranstaltung?

Sandra Belschner 12.03.2025 - 19:00 Uhr

Nachdem der Bernhäuser Pferdemarkt vergangenes Jahr ausgefallen war, dürfen sich die Fans der Traditionsveranstaltung freuen: Am kommenden Wochenende, 15. und 16. März, dreht sich in Bernhausen und Sielmingen wieder alles um Ross und Reiter. Das Jubiläum des 100. Pferdemarktes wurde 2023 groß gefeiert und stieß auf viel Begeisterung. Auch in diesem Jahr ist das Event ein besonderes, denn es fällt in das Jubiläumsjahr „50 Jahre Stadt Filderstadt“ – am Programm wird seit dem vergangenen Jahr gefeilt. Wird es an den Erfolg von 2023 anknüpfen können?